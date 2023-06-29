İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına Arap ülkelerinin tepkisi sürüyor Başkent Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yaktı. Bunun üzerine Arap ülkeleri peş peşe kınama mesajı yayınladı.

AA

İsveç'te kriz bitmiyor...

Ülkenin NATO üyeliği için Türkiye’nin tavrı büyük bir önem taşıyor.

Bir yandan terör örgütü sempatizanlarına sahip çıkmasıyla gündeme gelen İsveç, bir yandan da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokatif eylemler düzenleniyor.

Geçtiğimiz aylarda aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) Lideri Rasmus Paludan, defalarca kez kutsal kitabı yakma ve yırtma girişiminde bulunmuştu.

Ülkede nabızları yükselten bir olay daha yaşandı.

Kur'an yakma eylemine izin çıktı

İsveç makamları başkent Stockholm'de Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına izin verdi.

Bunun üzerine Türkiye başta olmak üzere tepkiler art arda gelmeye başladı.

Kurban Bayramı'nın 1. günü işlenen olay, Arap ülkeleri tarafından da şiddetle kınandı.

Katar, Mısır, Lübnan ve Bahreyn'in yanı sıra Mısır’daki El-Ezher Kurumu ile Irak'taki Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr tepki gösterdi.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, menfur olayın dünyadaki iki milyardan fazla Müslümanın duygularına yönelik bir kışkırtma eylemi ve tehlikeli bir provokasyon olarak değerlendirildi.

İfade özgürlüğü bahanesiyle Kur'an-ı Kerim'e saldırılmasına izin verilmesinin nefreti ve şiddeti körükleyeceği, barış içinde bir arada yaşama değerlerini tehdit edeceği uyarısında bulunuldu.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı da olayı, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanların duygularını kışkırtan, başkalarına ve kutsallara saygı duyma ilkeleri ile çelişen, kin ve nefret duygularını körükleyen utanç verici bir eylem olarak nitelendirdi.

Mısır'ın, bazı Avrupa ülkelerinde tekrarlanan Kur'an yakma olayları ve son zamanlarda İslamofobi ve dinlere hakaret suçlarının artması konusunda derin endişe duyduğu dile getirilen açıklamada, devletlerin kışkırtma ve nefret suçlarına yönelik çağrıları önlemekle sorumlu olduğu vurgulandı.

Lübnan

Lübnan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada olayı kınayarak, bunu, "Müslümanların kutsallarına saldırı ve provokasyon, İslamofobi ve nefreti körüklemek" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, bu provokasyonlara kesin olarak son verilmesi ve tür eylemlerin kanunen suç sayılması çağrısında bulunuldu.

Bahreyn

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada Kur'an-ı Kerim'in yakılmasını kınayarak, olayı, "dünyadaki Müslümanların duygularını tahrik eden, kabul edilemez bir suç, kin ve şiddeti tahrik eden menfur bir hareket" olarak değerlendirdi.

Açıklamada, olayın tekrarının önlenmesi için kararlı adımların atılması çağrısında bulunuldu.

'İsveç malları kullanılmasın' çağrısı

Mısır’daki El-Ezher Kurumu da yaptığı açıklamada, dünyanın dört bir yanındaki fetva kurumlarını, Kur'an-ı Kerim'i desteklemek için İsveç mallarının kullanılmasını yasaklayan ve boykot edilmesini öngören fetva yayınlamaya çağırdı.

Açıklamada, İslam ülkelerinin hükümetlerine de Kur'an'ın yakılması ihlallerine karşı ciddi ve birleşik tutum sergilemeleri çağrısında bulunuldu.

Vatandaşlıktan çıkarma tepkisi

Irak'taki Şii dini ve siyasi lider Mukteda es-Sadr da yaptığı yazılı açıklamada, İsveç'in Bağdat Büyükelçiliği'ne karşı "öfke" gösterisi çağrısında bulundu.

Sadr, Irak hükümetini, İsveç büyükelçisini sınır dışı etmeye ve Kur'an-ı Kerim'i yakan kişiyi Irak vatandaşlığından çıkarmaya çağırdı.