İsveç'te PKK yandaşları yine paçavralarla sokağa çıktı Terör örgütlerine ev sahipliği yapmadığı gerekçesi ile NATO üyeliği Türkiye tarafından veto edilen İsveç'te PKK yandaşları paçavralarla sokağa çıkarak terör örgütü lehine sloganlar atıp pankartlar açtı.

ensonhaber.com

Türkiye yeni bir döneme girdi.

Eski dönemden dış politikadan kalan bakiyelerden biri de NATO ile ilişkiler, Rusya-Ukrayna savaşı ve NATO'ya yeni üyelerin katılımı...

Bu kapsamda Ukrayna'daki savaş sonrasında NATO'ya üyelik başvurusu yapan Finlandiya'nın, Türkiye'nin şartlarını yerine getirmesi ile üyelik süreci tamamlanırken İsveç'in taahhütlerini yerine getirmemesi vetoya neden olmuştu.

İsveç, teröre ev sahipliği yapmaktan vazgeçmiyor

Yeni dönemde dış politikada en önemli konulardan biri de bu süreç.

Türkiye, bu konuda kesin şartlarının karşılanmasını bekliyor.

PKK ve diğer terör örgütlerini barındıran İsveç'ten ise benzer görüntüler gelmeye devam ediyor.

Başkent Stokholm yine PKK yandaşlarının gösterisine sahne oldu.

İstanbul'da Stoltenberg-Erdoğan görüşmesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul'da bir araya gelerek İsveç konusunu ele aldığı saatlerde PKK seviciler, paçavraları ile sokakalara çıktı.

Stokholm'de PKK paçavraları

Stokholm sokaklarında yürüyüş yapan terör yandaşları, Türkiye karşıtı pankartlar açarak PKK terör örgütü sloganları attı.