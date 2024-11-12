İsveç'te, görenlerin tepkisini çeken bir olay yaşandı.
Ülkede 91 yaşındaki yaşlı bir kadın, eşinin mezarını ziyaret etmek üzere yola çıktı.
Eşinin mezarına gitmek için Stockholm yakınlarındaki Sollentuna istasyonunda tren bekleyen yaşlı kadına, 26 yaşındaki Karam Kanjo saldırdı.
91 YAŞINDAKİ KADINA SALDIRDI
Yaşlı kadının kolyelerini çalmaya çalışan şahıs, bir de 91 yaşında kadını merdivenlerden itti.
Yaşlı kadın merdivenlerden yuvarlanarak ciddi şekilde yaralandı.
Daily Mail'in aktardığına göre; saldırıya tanık olan bir kişi olay yerinden uzaklaşırken Kanjo, yaşlı kadını yerde bırakarak olay yerinden ayrıldı.
SINIR DIŞI EDİLECEK
Öte yandan saldırgan şahsın gözaltına alındığı ve sığınmacı statüsünde olduğu ortaya çıktı.
Kanjo'nun sınır dışı edileceği öğrenildi.
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