Haberler



Gündem



İsveç'te tepki çeken görüntüler: 91 yaşındaki kadına saldırdı

İsveç'te tepki çeken görüntüler: 91 yaşındaki kadına saldırdı İsveç’te 26 yaşındaki bir sığınmacının 91 yaşındaki bir kadını merdivenlerden ittiği anın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler sonrası şahıs gözaltına alındı ve sınır dışı işlemlerine başlandı.