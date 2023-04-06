İsveç'ten Türkiye'nin teröristin iade talebine red onayı İsveç'te hükümetin, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı bildirildi.

AA

Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreçlerinde farklı sonuçlar elde edildi.

Finlandiya, Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirerek mutlu sona ulaştı.

Terör finansmanı ve ev sahipliğine devam eden İsveç ise Türkiye'nin engeline takıldı.

Bu kapsamda Türkiye'nin İsveç'teki teröristleri iade talepleri de reddedilmeye devam ediliyor.

İade talebine red kararı onaylandı

İsveç'te hükümetin, Türkiye tarafından istenen terör zanlısının iadesine ilişkin talebi reddeden Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı bildirildi.

İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberinde, 50 yaşındaki terör şüphelisinin, İsveç vatandaşlığı bulunması dolayısıyla hükümetin, Yüksek Mahkemenin kararını onayladığı kaydedildi.

Kararın, hafta içinde yapılan Kabine Toplantısı'nda alındığı belirtildi.

Türkiye tarafından aranan söz konusu firari zanlının iadesine ilişkin talep, 20 Kasım 2022'de, Yüksek Mahkemece reddedilmişti.