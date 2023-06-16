İsveç'ten Türkiye'ye sevimli görünme çabası: Terör örgütü PKK'yı kınadı İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin PKK dahil tüm terör örgütlerini kınadığını söyleyerek Türkiye gibi hedeflerinin terörle mücadele etmek olduğunu ifade etti.

AA

NATO'ya girmek amacıyla Türkiye'nin talep ettiği şartları uyguladığını iddia etmesine rağmen terör örgütlerinin faaliyetlerine göz yummaya devam eden İsveç'ten yeni bir açıklama geldi.

Fransa'nın başkenti Paris'te Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna ile ortak basın toplantısı düzenleyen İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, ülkesinin NATO'ya üyelik başvurusundan bu yana geçen sürece değinerek Üçlü Muhtıra'da terörle mücadele konusunun önemli yeri olduğunu ve yakın zamanda da bu konuya ilişkin ülkesinde yeni bir yasanın yürürlüğe girdiğini anımsattı.

Böylelikle muhtıradaki taahhütlerinin son kısmını da yerine getirdiklerini savunan Billström, "İsveç, PKK dahil tüm terör örgütlerini kınıyor" ifadesini kullandı.

"Türkiye'yle hedefimiz aynı, terörle mücadele etmek"

"Hükümetiniz silahlı terör örgütü PKK'ya karşı mücadelede somut olarak hangi noktada?" sorusuna Billström, Üçlü Muhtıra kapsamında tüm taahhütlerini yerine getirdiklerini, İsveç ve Türk polisi arasındaki işbirliğinin ciddi şekilde geliştiğini öne sürdü.

Billström, "Türkiye ile hedefimiz aynı, terörle mücadele etmek. Ve bunu muhtıra kapsamında el ele ve yapıcı şekilde yapıyoruz. İsveç'in PKK konusundaki duruşu çok net. Bu nedenle NATO üyesi olmak için muhtırada yazılan ve karar verilen her şeyi yerine getirmek istedik" diye konuştu.

İlginizi Çekebilir NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg: İsveç gerçekten ilerleme kaydetti Haberin Detayları

İsveç'teki yeni yasanın ülkesiyle Türkiye, NATO ve Avrupa Birliği'nin (AB) üyeleri arasında terörle mücadele konusundaki işbirliğini kolaylaştıracağına işaret eden Billström, İsveç'in Türkiye'ye gerçek terör suçlularını iade etmediğine yönelik eleştirilere ilişkin soruyu yanıtlarken ülkesinin AB'nin suçluları iade mevzuatı çerçevesinde iadeler gerçekleştirdiğini ve iade kararlarını yargının bağımsız şekilde aldığını savundu.

Üçlü Muhtıra kapsamında Türkiye'yle yapıcı toplantılar yaptıklarının altını çizen Billström, "İsveç'in terörle mücadele etmek istediğini vurguladık. Türkiye'yle tamamen mutabıkız ve bu özelikle de PKK için geçerli" ifadesini kullandı.

Billström, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde NATO üyesi olmak istediklerini söyleyerek bunun artık Türkiye'nin elinde olduğunu kaydetti.

Fransa'dan İsveç'in NATO üyeliğine destek

Colonna ise Billström'le ikili görüşmede Fransa ve İsveç arasındaki işbirliğini ve İsveç'in NATO'ya katılımını ele aldıklarını belirtti.

Fransız bakan, ülkesinin İsveç'in Vilnius'taki zirveye NATO üyesi olarak katılmasını istediğini dile getirerek bu ülkenin NATO'ya katılımının Atlantik İttifakı'nın güvenliğini ve istikrarını güçlendireceği değerlendirmesini yaptı.