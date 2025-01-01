İtalya açıklarında göçmen faciası: 20 kişi kayıp

İHA

Akdeniz, bir kez daha göçmen trajedisine sahne oldu. Libya'dan İtalya'ya ulaşma umuduyla denize açılan bir göçmen teknesi, İtalya açıklarında sulara gömüldü. Lampedusa Adası’nın belediye başkanı Filippo Mannino, faciayla ilgili yaptığı açıklamada 7 kişinin kurtarıldığını, en az 20 kişinin ise kayıp olduğunu duyurdu. Mannino, “Bu çaresiz insanların kıyıya bu kadar yakınken hayatlarını kaybetmiş olması yürekleri daha da sızlatıyor,” ifadeleriyle durumun vahametini dile getirdi.

2014'TEN BERİ 25 BİNE YAKIN GÖÇMEN AKDENİZ'DE CAN VERDİ

Pazartesi günü Libya’nın Zuvare kentinden denize açıldığı belirlenen tekne, Orta Akdeniz rotasındaki ölümler zincirine bir yenisini ekledi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre, 2014'ten bu yana Orta Akdeniz’de yaklaşık 24 bin 500 göçmen ya kayboldu ya da yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin büyük çoğunluğu Libya ve Tunus’tan yola çıkan, aşırı kalabalık ve güvensiz teknelerde meydana geliyor.

Akdeniz’in masmavi suları, ne yazık ki bir kez daha hayallerin mezarı oldu.