İtalyan araştırmacılar koronayı öldüren aşıyı geliştirdi

Koronavirüsün hücrelerde yok edilmesini sağlayan dünyadaki ilk aşıyı bulduklarını belirten İtalyan araştırmacılar, sonbaharda insan deneylerine başlayacaklarını açıkladı.

Dünya genelinde yaklaşık 4 milyon kişiye bulaşan ölümcül virüs korona ile ilgili en ağır kayıpların yaşandığı ülkelerden İtalya'da araştırmacılar, aşı bulduklarını açıkladı.

İtalya’da Roma merkezli Takis Biotech adlı ilaç şirketi, koronavirüse karşı geliştirdikleri aşının ilk deneylerini fareler üzerinde gerçekleştirdi.

Deneyde hayvanların geliştirdiği; bağışıklık sistemi için hayati önem taşıyan antikorlar, analiz edildi.

DURDURABİLDİ

Laboratuvar testlerinden elde edilen ön sonuçlar, test farelerinde oluşturulan antikorların insan hücrelerinin koronavirüs ile enfekte olmasını durdurabildiğini gösterdi.

Takis BioTech’in Genel Müdürü Luigi Aurisicchio, bilim adamlarının salgını durdurmak için yarışırken İtalyan ekibinin sonbaharda klinik denemelere başlamayı planladığını açıkladı.

"İLK EKİP BİZİZ"

Aurisicchio, “Bildiğimiz kadarıyla dünyada bir aşı ile koronavirüsün nötralizasyonunu gösteren ilk ekip biziz.” açıklamasını yaptı.

Bilim adamları, Roma'daki Spallanzani Hastanesi'ndeki farelerde geliştirdikleri beş farklı aşı adayını deneyerek karşılaştırma yaptı. Koronavirüse yanıt olarak oluşturulan antikorlar, farelerin kanından alındı ​​ve bir petri kabında bulunan insan hücrelerine eklendi.

ENFEKTEYİ BAŞARIYLA ENGELLEDİ

Araştırmacılar, insan hücrelerinin 14 gün içinde virüse karşı 'güçlü antikor yanıtı' ürettiğini açıkladı.

Antikorlar, SARS-CoV-2 virüsünün insan hücrelerine bağlanmasını ve insan hücrelerini enfekte etmesini başarıyla engelledi.

BÜYÜK ÖLÇEKLERDE ÜRETİLEBİLİR

Geliştirilen aşıların hepsinin, DNA bazlı aşılar olduğu belirtildi. DNA veya RNA bazlı aşılar, zayıflatılmış veya deaktive edilmiş bir virüs veya virüsün parçaları ile yapılmadığından herhangi bir taze örneğe ihtiyaç duymadan laboratuvarda büyük ölçekte üretilebileceği anlamına geliyor.

İtalyan haber ajansı ANSA'ya konuşan Aurisicchio, "Bu, İtalya'da yapılan bir aşı adayının test aşamalarında geldiği en gelişmiş nokta. Hücrelerini test ettiğimiz iki kişiyi gelecekteki klinik çalışmalar için kullanacağız. Aşının insanlarda da işe yarayacağını umuyoruz.” dedi.