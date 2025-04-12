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Haber Merkezi

Türk polisi uluslararası suçla mücadelede bir başarıya daha imza attı.

İtalya’ya yasa dışı göçmen geçişlerini organize eden uluslararası suç şebekesinin lideri Assad Ali Gomaa Khodır'ın İstanbul'da bulunduğu belirlendi.

"İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçlarından kırmızı bültenle aranan Khodır, düzenlenen kapsamlı operasyon ile İstanbul’un Fatih ilçesinde gözaltına alındı.

"KAHRAMAN POLİSLER"

Operasyon; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı ile Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

İTALYA KIRMIZI BÜLTENLE ARIYORDU

Açıklamasında, operasyona katılan polisleri “kahraman” olarak nitelendiren Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

İtalya adli makamlarınca; “İnsan Ticareti ve Göçmen Kaçakçılığı” suçundan Kırmızı Bültenle aranan suç örgütü elebaşı "Assad Ali Gomaa Khodır" İstanbul'da yakalandı.

TÜRK POLİSİ YAKALADI

Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı, İstihbarat Başkanlığı, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu;

İtalya'ya yasa dışı düzensiz göçmen geçişini sağlayan organize suç örgütünün elebaşı olan Assad Ali Gomaa Khodır'ın yeri belirlenerek, İstanbul Fatih'te düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum.