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- İtidal ne demek? İtidal çağrısı ne anlama geliyor? İtidalli olmak nedir?
İtidal ne demek? İtidal çağrısı ne anlama geliyor? İtidalli olmak nedir?
- Haber Merkezi
- 07.01.2021 - 10:44
Başkent Washington'da eski Başkan Trump'a destek gösterisi düzenleyen bir grup protestocu, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Göstericiler karşılarına çıkan polisle çatıştı.
Kongre binasına baskın sırasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini açıklandı.
Bunun üzerine Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "ABD Kongre binasındaki herkesi 'itidalli' olmaya çağırıyorum. Şiddet yok. Hatırlayın, biz kanun ve düzen partisiyiz. Kanunlara ve üniformalı erkek ve kadınlarımıza saygı gösterin." mesajını verdi.
İTİDAL NE DEMEK?
Türk Dil Kurumuna göre itidal:
- Aşırı olmama, ılımlılık, ölçülülük
- Soğukkanlılık
İTİDAL ÇAĞRISI NE ANLAMA GELİYOR?
İtidal kelimesi iki farklı anlam taşımaktadır. Ayrıca İslam’da da ayrı bir anlamı bulunmaktadır. İtidal kelimesinin ilk anlamı aşırı olmama, aşırıya kaçmamak demektir.
Kişilerin bir olay veya bir konu karşısında ölçülü olması aşırı durum sergilememesi anlamına gelmektedir.
İtidal kelimesinin diğer bir anlamı ise soğukkanlı olmaktır. Kişilerin yine bir konu karşısında aşırıya kaçmama ve soğukkanlı olabilmesi anlamına gelmektedir.
İTİDALLİ OLMAK NEDİR?
İtidalli olmak kelimenin anlamında belirtildiği gibi kişilerin soğukkanlı davranması ve konular karşısında ılımlı olması anlamına gelmektedir.