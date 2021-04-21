İTO'ya bağlı fırıncılar ekmeğe zam yapmaya hazırlanıyor

Ramazan sonrasında İTO’ya bağlı yaklaşık 500 fırında 240 gramlık ekmek 2 TL ile satılacak.

İstanbul’da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor.

Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) kayıtlı olan fırınlar ise ticaret odasının oluşturduğu komisyonda kendi fiyatlarına karar veriyorlar.

YÜZDE 20 ZAM...

Son olarak geçen yıl ekim ayında hem İTO’ya bağlı fırınlar hem de fırıncılar odasına bağlı fırınlar İstanbul'da ekmek fiyatlarına yüzde 20 zam yapmıştı.

İTO komisyonundan geçen zam kararının, salgının pik yapması ve ramazana denk gelmesi nedeni ile dondurulduğu bildirildi.

Ramazan sonrasında ekmeğe yüzde 15 zam yapılarak 200 gramlık ekmeğin 1,75, 240 gramlık ekmeğin de 2 TL’den satılacağı kaydedildi.

FIRINCILAR ODASI: ZAM ŞU AN GÜNDEMİMİZDE YOK

Dünya gazetesinden Yener Karadeniz'in haberine göre İstanbul fırıncılar Odası’nın gündeminde ise henüz bir zam olmadığı belirtildi.

Hali hazırda federasyon tarafından 9 TL olarak tavsiye edilen ekmeğin kilogram fiyatı, hem İTO’ya bağlı fırınlarda hem de diğerlerinde 7,5 TL.

240 GRAM EKMEK 2 LİRA

Buna göre 200 gr. ekmek 1,5 TL, 240 gram ekmek de 1,75 TL. Ramazan sonrasında ise İTO’ya bağlı yaklaşık 500 fırında 240 gramlık ekmek 2 TL ile satılacak.