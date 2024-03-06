İTÜ yerleşkesinde yangın çıktı: Dumanlar gökyüzünü kapladı Sabah saatlerinde İTÜ'nün Ayazağa kampüsünde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

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İstanbul'da bu sabah saatlerinde panik anları yaşandı.

Avrupa Yakası'nda bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) Ayazağa yerleşkesinden alevler yükseldi.

Alevler büyüdü

Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede korkuya neden oldu.

Kısa sürede büyüyen alevlerin ardından gökyüzü kara dumanlarla kaplandı.

Ölen ya da yaralanan yok

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yapılan incelemelerde ölen ya da yaralanan birinin olmadığı belirtildi. Binada soğutma çalışmaları sürüyor.

Sabah saatlerinde işe ve okula gidenler, korku dolu anları kayıt altına aldı.