İyi Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran görevinden istifa etti

Partide Antalya İl Başkanı olarak görev alan Mehmet Başaran, kendisinden 33 yaş küçük Elif Şahin ile ortaya çıkan yasak aşk iddialarının ardından istifa ettiğini duyurdu.

İyi Parti Antalya İl Başkanı Mehmet Başaran, yasak aşk iddiaları ile gündeme geldi.

Konyaaltı ilçesinde gece saatlerinde polis merkezine giden 32 yaşındaki Elif Şahin isimli genç kadın, Başaran hakkında şikayette bulundu.

4 aylık hamile

Şahin, 65 yaşındaki Başaran'ın sevgilisi olduğunu iddia ederek tehdit edildiğini öne sürdü.

Yaklaşık 3 yıldır ilişkileri olduğunu belirten genç kadın, aynı zamanda 4 aylık hamile olduğunu söyledi.

Tahkikat başlatıldı

Bu nedenle Başaran'ın kendisine çocuğu aldırmak için baskı yaptığını ve bu konuda tehdit ettiğini söyleyen Şahin, can güvenliğinin olmadığını belirtti.

Olay ile ilgili emniyet güçleri ve savcılığın tahkikata başladığı ifade edildi.

Görevinden istifa etti

İddialar üzerine açıklama yapan Mehmet Başaran, “Çirkin bir iftira kampanyası ile karşı karşıya kalmakla beraber tarafıma isnat edilen hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum. Aklanacağımdan emin olduğum ve bu sürecin hızla son bulması için yapılacak her türlü teste rızam vardır. Siyasetin yargıya, yargının da siyasetin alanına girmemesi, karşı tarafın şikayetiyle şüpheli olarak ben de şikayetçi olduğum için dava yürüyeceğinden bu süreçte soruşturmanın selameti ve mensubu olduğum siyasi partinin zarar görmemesi için il başkanlığı görevimden istifa ettiğimi bildiririm. Bu soruşturmala sonucunda tüm kamuoyunda aklandığım zaman aktif siyasete devam edeceğim." dedi.