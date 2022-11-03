İyi Parti HDP'li Buldan'a Cumhuriyet sözlerinden dolayı tepki gösterdi

İyi Parti'den yapılan açıklamada, Cumhuriyet değerlendirmesiyle gündem olan HDP'li Pervin Buldan'a sert tepki gösterildi. CHP'den ise Buldan'a yönelik henüz bir tepki gelmedi.

Terör örgütü PKK'nın meclisteki uzantısı HDP, Cumhuriyet'i hedef aldı.

Partisinin grup toplantısına katılan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın gündeminde Cumhuriyet vardı.

"100 yıllık bir yıkım süreci"

Pervin Buldan, "Cumhuriyetin 99. yıl dönümünü geride bıraktık. Kuruluşundaki ademi merkeziyetçilik ve demokrasi fikrinin terk edilerek, yerine Kürtler ve Aleviler başta, tüm farklılıkların ret ve inkarına dayalı tekçilik sisteminin devreye sokulmasıyla yaşanan 100 yıllık bir yıkım sürecinden bahsediyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan: Cumhuriyet 100 yıllık bir yıkım süreci

İyi Parti'den tepki geldi

6'lı masanın ortaklarından olan İyi Parti HDP Eş Genel Başkanı Buldan'ın grup toplantısında yaptığı açıklamalara yayımladığı mesaj ile sert tepki gösterdi.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu imzasıyla yayımlanan metinde şu ifadeler kullanıldı:

"Böylesine art niyetli suçlamaların daima karşısında olacağız"

"İyi Parti olarak Cumhuriyetimize yönelik hadsiz ifadeleri temelden reddediyor ve kınıyoruz. Milletimizin huzurunda bir kez daha vurguluyoruz ki Cumhuriyet, farklılıkların zenginliği ve yönetimi esasına dayanmaktadır. Etnik kökeni, dini inancı ve mezhebi ne olursa olsun tüm vatandaşlarımız Cumhuriyet şemsiyesi altında eşit birer yurttaş hâlinde yaşama hak ve iradesine sahiptir.Birlik ve beraberliğimizi bozmaya ve mevcut kutuplaşma iklimini kuvvetlendirmeye dönük böylesine art niyetli, haksız, temelsiz suçlama ve saldırıların daima karşısında olacağımızın bilinmesini isteriz."

CHP sessiz kaldı

HDP'li Buldan açıklamalarına 6'lı masanın ortaklarından İyi Parti'den tepki gösterirken, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ise henüz bir cevap gelmemesi dikkat çekti.