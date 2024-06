İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz partisinden istifa etti

ensonhaber.com

İyi Parti'de yaprak dökümü bitmek bilmiyor.

Son olarak İyi Parti İstanbul Milletvekili Seyithan İzsiz, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

İzsiz istifasını, resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı yazılı açıklamayla duyurdu.

İyi Parti'de bir istifa daha

İzsiz yaptığı açıklamada, "Sözümün, tavrımın ve ilkelerimin partiyle artık bağdaşmadığını üzüntüyle ifade etmek isterim. Bu itibarla İyi Parti'yle olan siyasi birlikteliğimi nihayete erdirdiğimi, istifa ettiğimi kamuoyunun bilgisine sunarım." ifadelerini kullandı.

İzsiz’in istifa açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İşleri layıkı ile yapamazsam, görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum"

Millete hizmet etme sorumluluğunun yükünün her şeyden, hatta ölümden bile daha ağır olduğunu düşünüyorum. Siyasetçinin sözü ve tavrı, kendi hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir. İmam-ı Azam’a atfedilen meşhur hikâyeyi bilirsiniz, baldan başka bir şey yemeyen çocuğu son çare İmam Ebu Hanife’ye getirirler. İmam Ebu Hanife meseleyi dinledikten sonra çocuğun ailesine ’40 gün sonra tekrar gelsin’ der. Bu sürenin sonunda yeniden geldiklerinde İmam-ı Azam çocuğu karşısına alıp, ‘bundan sonra bal yeme evladım’ dedikten sonra aileye gidebileceklerini söyler. Şaşkınlık içindeki aile ‘madem bu kadar kolaydı, niye bizi 40 gün beklettiniz’ diye sorar. İmam-ı Azam gülümseyerek ‘İlk geldiğinizde ben de her gün soframdan balı eksik etmezdim, siz gittikten sonra 40 gün boyunca bal yemeyi keserek nefsimi denedim. Baktım oluyor. Çocuğunuza da aynı telkinde bulundum. Aksi takdirde sözüm ona tesir etmezdi.’ der. Bizler her halimizle çevremize örnek olmalıyız ki ülke ve millet meseleleri konusunda söylediklerimize itibar edilsin. Yapmama imkân bulunan işleri layığı ile yapamazsam, görev vebalinin altında ezileceğimi hissediyorum.”