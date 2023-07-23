İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale: Ortağınızı kandırabilirsiniz ama halkı kandıramazsınız İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale "İktidar ortağınızı kandırabilirsiniz, birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz" dedi.

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6'lı masanın aldığı seçim yenilgisi hala daha hazmedilemedi...

Seçime Kemal Kılıçdaroğlu ile giren ancak büyük bir hezimete uğrayan 6'lı masa, yaşanan olumsuzluklardan sonra ise dağıldı.

Meral Akşener, partisinin kurultayında bir konuşma yaptı ve masadan kalktığını açıkladı.

Ancak CHP kanadının yerel seçim ümitleri devam ediyor. Kılıçdaroğlu, yerel seçimleri kazanacaklarından oldukça emin.

Yerel seçimlerde ise CHP'nin İYİ Parti'nin kapısını çalması bekleniyor. Bu durumun sinyalleri de verilmeye başlandı.

Ancak İYİ Parti cephesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirmeye devam ediyor.

Katıldığı bir canlı yayında konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, Kemal Kılıçdaroğlu için, "Ortağınızı kandırırsınız" ifadelerini kullandı.

İttifak ortakları kavgayı sürdürüyor

Cumhurbaşkanı seçimlerinde alınan tarihi yenilgi sonrası CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı gelen eleştirilere ittifak ortakları da dahil oldu.

Kılıçdaroğlu'na mesaj var

Katıldığı programda konuşan İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale "İktidar ortağınızı kandırabilirsiniz, birlikte muhalefet yaptığınız partileri kandırabilirsiniz, parti sözcünüzü kandırabilirsiniz ama halkı kandıramıyorsunuz" dedi.