İyi Parti kurucularından Emine Küçükali partiden istifa etti Twitter'dan yayınladığı açıklama ile istifa eden İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali, dedikodular içinde kaybolduklarını, iddialarından vurulduklarını ve milletin umutlarını suya düşürdüklerini söyledi.

ensonhaber.com

Muhalefetteki çalkantı seçim yenilgisinden sonra durulmuyor...

CHP'de yönetime bayrak açanlar her gün artarken İyi Parti'de başlayan istifalar da art arda geliyor.

Partinin ağır topları Aytun Çıray ve Ahat Andican'dan sonra bir istifa daha geldi.

Bu kez partinin kurucularından bir isim, parti ile yollarını ayırdı.

İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali istifa etti.

Emine Küçükali, istifasını Twitter hesabından duyurdu.

Partisine ve ittifak ortağı partilere eleştiri dolu bir metin yayınlayan Küçükali, oyalandıklarını, dedikodular içinde kaybolduklarını ve iddialarından vurulduklarını söyledi.

"Dedikodular içerisinde boğulmak zorunda kaldık"

Küçükali açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Geride kalan iki genel seçim, bir yerel seçim ve kongreler sürecinde üzülerek günü kurtarmaya yönelik hamlelerin iddialarımızı akamete uğrattığını gördük. İktidarı eleştirdiğimiz her noktada onlara benzediğimizi, ülkemiz için istediğimiz katılımcı, demokratik, adil yönetim süreçlerini kendi içimizde uygulayamadığımızı üzülerek ifade etmek zorundayız. İstişare süreçleri yerine dar ekiplerin bitmez tükenmez dedikoduları içerisinde boğulmak zorunda kaldık.

"Milletimizin ümitlerini suya düşürdük"

Partimize, seçmenimize ve milletimize dair kaygılarımız bizzat ittifak ortaklarımız tarafından görmezden gelindi, oyalandık. Dayatmalara boyun eğdik, itirazlarımız karşısında hakarete uğradık ve nihayetinde milyonlarca seçmenle birlikte 'kaybettirildik.' Gelinen noktada, milletin ne istediği yerine 'siyaset tanrılarına' kimlerin kurban verileceğine odaklandık. Özetle iddiamızdan vurulduk, milletimizin ümitlerini suya düşürdük.

Ben bu süreçte elimden gelen tüm gayreti gösterdiğime, ilçe ilçe, sokak sokak, kapı kapı çalıştığıma, maddi manevi üzerime düşenleri yerine getirdiğime dair inancımla; milletim için verdiğim mücadeleye vakfettiğim enerjimi, parti içi çekişmelere, devşirmelere, kapıkullarına, dağıtımdan gelenlere, kısaca benimle aynı yolda yürümesi mümkün olmayanlara daha fazla harcamayacağım.

"Tek vasıfları yakınlara yakınlık olanlar..."

Biz inandıklarımızla yol yürümeye çalışırken, siyaseti bir değerler bütününün söz ve eylemi olarak görürken, hiç ummadığımız engellerle karşı karşıya bırakıldık. Parti bürokrasisinin siyasete tahakkümünü, para ve menfaate dayalı ilişkilerin emeğin kutsallığına tercih edildiğini, tek vasıfları yakınlara yakınlık olanların Işık hızıyla mevzi kazandığını 'başkaları adına utanarak' gördük.

Yukarıda arz ve izah ettiğim gerekçeler ile fazlası vicdanımda mahfuz kalan diğer hususları bir arada değerlendirerek, gördüğüm lüzum üzerine İyi Parti'deki Kurucular Kurulu Üyeliği, Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Parti Üyeliğinden istifa ediyorum. Büyük Türk Milleti'ne saygılarımla arz ederim."