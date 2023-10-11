İyi Parti Safranbolu Belediye Başkanı adayını açıkladı! Sanatçı Hakan Peker... 2024 yerel seçimleri için az bir süre kala partiler adaylarını açıklıyor. Meral Akşener, Safranbolu Belediye Başkan adayı olarak açıkladığı Hakan Peker'e rozetini takdim etti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin ensonhaber.com Türkiye, genel seçimlerin ardından gözlerini yerel seçimlere çevirdi. 31 Mart 2024 yerel seçimleri için geri sayım başladı. Partiler, seçim hazırlıklarına hız katarken adaylar da birer birer belirleniyor. Son gelişme İyi Parti'den geldi. İyi Parti Safranbolu Belediye Başkan adayı Hakan Peker Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Meral Akşener, Karabük Safranbolu belediye başkan adayını duyurdu. Buna göre, Safranbolu Belediye Başkanı sanatçı Hakan Peker oldu. Hakan Peker, sanatçılığın ardından siyasete girdi. Meral Akşener, rozetini kürsüde Hakan Peker'e verdi. İyi Parti Mustafa Sandal'a teklif gönderdi İyi Parti için "seçime sanatçılarla gidiyor" yorumları yükseliyor. Aynı zamanda İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in sanatçı Mustafa Sandal'a Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiğini açıkladı. Gözden Kaçmasın Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor Haberin Detayları