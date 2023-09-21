Mustafa Sandal, İyi Parti'nin Beşiktaş adayı oluyor İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, Meral Akşener'in Mustafa Sandal'a, Beşiktaş Belediye Başkanlığı adaylığı teklif ettiğini açıkladı.

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ensonhaber.com

Yerel seçim yaklaştıkça muhalefetteki adaylık yarışı kızıştı.

İyi Parti'nin Millet İttifakı'nı yıkıp seçime kendi adayları ile gireceklerini açıklamasıyla aday isimleri art arda geliyor.

Birçok isim kulisleri meşgul ederken, kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de gündeme geliyor.

Bu kapsamda İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile yakınlığı bilinen şarkıcı Mustafa Sandal da o isimlerden biri.

15 Eylül'de Akşener'i ziyaret eden Sandal'ın, İstanbul'un Beşiktaş ilçesinden başkan adayı olacağı iddia edilmişti.

İddialara İyi Partili isim tarafından açıklama geldi.

"Adaylık için görüşme yapıldı"

Ensonhaber.com'un YouTube kanalında Taha Hüseyin Karagöz'ün konuğu olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Zeki Üçok, iddiaları ve görüşmeyi doğruladı.

Üçok, adaylık konusunun iki ismin görüşmesinde gündeme geldiğini belirtirken, adaylık durumunun gerçekleşmesinin de mutluluk vereceğini söyledi.

Üçok Mustafa Sandal'ın adaylığı ile ilgili şöyle konuştu:

Türkiye’nin yetiştirdiği çok önemli sanatçılardan birisi. Kendisi aynı zamanda Genel Başkanımızla çok iyi ilişkileri var. Bizim genel merkezimize geldi. Burada belediye başkanlığı adaylığı için görüşmeler yapıldı.



Mustafa Sandal’ın Beşiktaş Belediye Başkanı olmasından büyük mutluluk duyarım. Başkanlık divanımız kararı verecektir. İnşallah Sayın Sandal, Beşiktaş adayımız olur. Kendisini sonuna kadar destekleyeceğim.