İyi Parti üyeleri ile CHP'li meclis üyeleri arasında seçim tartışması: Erdoğan dünyaya demokrasi dersi verdi Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, iki turda da seçimi kaybetmesinin ardından muhalefet partileri arasında gerilim yükselmeye başladı. Bunun bir örneği ise Sultangazi Belediye Meclisi'nde, İyi Parti üyeleri ile CHP üyeleri arasında yaşandı.

ensonhaber.com

Türkiye, 28 Mayıs'ta tarihi bir güne şahitlik etti.

Milyonlar Cumhurbaşkanlığı Seçimi için ilk olarak 14 Mayıs'ta sandığa gitti.

Sonuçlar ise ikinci turu işaret etti. Bunun üzerine siyaset arenasında hareketlilik bir kez daha arttı.

Ancak ilk turun da galibi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açık ara aldığı oy, muhalefette dengeleri adeta bozdu.

6'lı masa liderlerinin sonuçlar için umutları azalırken ikinci turda beklenen sonuç geldi.

Böylelikle Cumhurbaşkanı Erdoğan 17'nci zaferini ilan etti.

Ardından çalışmalara hız kesmeden başlayan Erdoğan, yeni kabinesini kurdu.

İttifak partileri arasında seçim tartışması

Gelişmeler devam ederken muhalefetteki partilerin seçim muhasebeleri ise sürüyor.

Kulislerde Millet İttifakı'nın dağılacağı konuşulurken, parti liderleri de yaptıkları açıklamalarda umut vadetmiyor.

Bu gerilim ve seçim hezimeti belediye meclis toplantılarına da yansıdı.

Sultangazi Belediye Meclisi'nde yaşanan tartışma kayıt alıntına alındı.

Görüntülerde, İyi Parti üyeleri ile CHP üyelerinin arasında seçim tartışması çıktı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya demokrasi dersi vermiştir"

Diyalog ise şu şekilde:

+Sonuç kazanamayan aday ve kazanma ihtimali hayal olan aday. Sonu arzuladığımız gibi olmadı, beklediğimiz gibi oldu.

-Yaa boş konuşma yaa.

+Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Siz ister kabul edin ister kabul etmeyin.