İyi Parti'de üst düzey bir istifa daha İyi Parti'de başlayan istifa dalgası Aytun Çıray ve Ahat Andican'ın ardından partinin kurucularından Taylan Yıldız ile devam etti. Yıldız yaptığı açıklamayla 'Ankara'nın gençlerin sesini duymadığını' söyleyerek partiden istifa ettiğini duyurdu.

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Seçim sonuçlarıyla birlikte CHP'nin ardından İyi Parti'de de iç hesaplaşma başladı.

İki partide de değişim rüzgarları eserken genel başkanlar koltuğu bırakmamakta direniyor.

Hal böyle olunca özellikle İyi Parti'de istifalar peş peşe gelmeye başladı.

Seçim sürecinin başlamasıyla birlikte Millet İttifakı'nda yaşanan adaylık polemikleri, HDP ve CHP ortaklığıyla ile birlikte sandıktan çıkan sonuçlar partiyi iyice karıştırdı.

Ortaya çıkan anlaşmazlıklar da partinin ağır toplarını yol ayrımına itti.

Aytun Çıray ve Ahat Andican İyi Parti'den ayrıldı.

İyi Parti için önemli iki ismin ardından bir istifa daha geldi.

İyi Parti'de istifa furyası sürüyor

Bu kez de İyi Parti Kurucular Kurulu ve Genel İdare Kurulu Üyesi Emine Küçükali istifa etti.

Küçükali'nin ardından İyi Parti'de başlayan istifa dalgası sürmeye devam ediyor.

Son olarak partinin kurucu üyelerinden olan Taylan Yıldız da istifa ettiğini duyurdu.

Yıldız, istifa duyurusunu kişisel Twitter hesabından yaptı.

İstifa ettiğini açıkladı: Ankara gençlerin sesini duymuyor...

İyi Parti'den İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Üyesi de olan Yıldız, meselesinin kişisel değil sistemsel olduğunu belirterek, "Ankara'nın gençleri duymadığını" söyledi.

Yıldız, "Kurucusu olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bir hafta geçti. Tüm sorularınıza bu video ile cevap vererek, sonrasında yapacaklarımızı sizlerle paylaştım. Sebebi kişisel değil, sistemsel... Bilinsin isterim ki benim kişilerle hiçbir zaman meselem olmadı. Benim başka bir meselem var: Ankara’nın gençleri duymaması meselesi… Bu meseleyi çözmek için, yeni bir gelecek için birlikte olmaya, çabalamaya, mücadele etmeye devam edelim. Ve umudu elden bırakmayalım, daha yeni başlıyoruz!" açıklamasını yaptı.

"İttifaka zarar vermemek için istifa açıklamamı erteledim"

Seçim döneminde Millet İttifakı'na zarar verebileceğini düşündüğü için istifa açıklamasını ertelediğini belirten Yıldız, "Seçim döneminde Millet İttifakı'na zarar verme endişesi ile istifa kararımı erteledim. Artık zaman hassasiyetler üzerinden bekleme değil, bir şey yapma zamanı" ifadesini kullandı.

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"Ne gündeminiz ne değerleriniz ne dertleriniz Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor"

Yıldız son olarak, "Ne gündeminiz ne değerleriniz ne dertleriniz Ankara düzenindeki sağır kulaklarda karşılık bulmuyor. Bu seçimden sonra şunu anladık ki büyük değişimler için oy vermek yetmiyor. Yeni yollar açmak lazım. Dün dünde kaldı, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Ben yıllardır yaptığım gibi siz gençlerin sesi olmaya, sizler için projeler üretmeye, siyasette mücadele etmeye devam edeceğim. Ama mevcut siyasi zihniyetle bu olmayacak. Bu yüzden istifa ediyorum" diye konuştu.