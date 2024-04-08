İyi Parti'de gözler ona çevrilmişti: Yavuz Ağıralioğlu kararını açıkladı İyi Parti'de kurultay süreci devam ederken adaylığı ön plana çıkan isimlerden olan Yavuz Ağıralioğlu, genel başkanlığa aday olmadığını duyurdu. Ağıralioğlu, bir yıldır yeni bir parti kurma sürecinde olduğunu ve bu süreci tamamlamak için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

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İyi Parti'de kurultay süreci işliyor...

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oy oranı yüzde 19 seviyelerine yükselen İyi Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Türkiye genelinde aldığı yüzde 3,77'lik oyla 6'ncı parti konumuna geriledi.

Şehirler içerisinde sadece Nevşehir'de belediye başkanı çıkarabilen İyi Parti, 27 ilçede seçimlerde birinci parti çıktı.

6 puanın üzerinde oy kaybedildi

Ancak bir önceki seçime göre yüzde 6'nın üzerinde oy kaybetti.

Akşener aday olmayacağını duyurdu

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, olağanüstü seçimli kurultayda aday olmayacağını ilan etti.

27 Nisan'da düzenlenecek kurultayda Günay Kodaz, Mehmet Tolga Akalın, Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanlık yarışında yer alacaklarını duyurdu.

Ağıralioğlu kararını açıkladı

Kurultayda gözler adaylara çevrilmişken, adaylık için ismi geçen Yavuz Ağıralioğlu kararını açıkladı.

"Aday olmayacağım"

Uzun süredir yeni bir parti kurmaya hazırlanan Yavuz Ağıralioğlu, İyi Parti Genel Başkanlığı için bir yarışa girmeyeceğini belirtti.

"Parti kurma süreci devam ediyor"

Ağıralioğlu, bir yıldır yeni bir parti kurma sürecinde olduğunu ve bu süreci tamamlamak için çalışmalarına devam ettiğini açıkladı.

"Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı:

Meral Hanım'ın, seçim sonuçlarının sorumluluğunu üzerine alarak almış olduğu örnek karar, Türk siyaseti için çok kıymetlidir. Bugün hizmetine talip olduğumuz milletimizin, bizi görebilmesine ve tanıyabilmesine açmış olduğu imkân sebebiyle Sayın Genel Başkan'a hem bizim üzerimizdeki emeği ve hakkı için hem de örnek teşkil eden bu siyasi kararı için teşekkür ederiz.



Parti içi mevzi kollamaya ve parti içi iktidar mücadelelerine bulaşmamaya dair verdiğimiz sözün hep arkasında durduk, bugün de arkasındayız. Kongre ve parti iç işleri ile alakalı bir gündemimiz hiç olmadı. Memleket gündemimiz var.

"Sonbaharda bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız"

İyi Parti'de emek vermiş, fedakârca çalışmış insanların karar vereceği bir süreçtir bu, kendilerine kolaylıklar diliyorum. Bu vesileyle kongrede aday olan arkadaşlarımıza ve önümüzdeki süreçte memleket yönetimine, Türk Milleti'nin hizmetine talip olacak olan siyasi partilerdeki bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Biz, Allah izin verirse sonbaharda, altyapısını tamamladığımız bir siyasi mücadele ile milletimizin teveccühüne talip olacağız. Çok büyük ekonomik zorlukları olan bir süreçten geçiyoruz. Milletimiz gerçekten çok zor durumda!

"Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir"

Önümüzdeki dönem: Türk Milleti'nin güçlü yarınlarını inşa edecek, hazinesini dolduracak, yaşam kalitemizi yükseltecek şekilde, enflasyonu ve faizi hem düşürecek hem kontrol altına alacak, istihdamı artıracak; çalışan sayımızın emeklilerimizle makul oranda olabilmesi için, kalkınma ve istihdam programını uygulayacak ve eğitimi, adaleti, liyakati kalkınmamızın lokomotifi yapacak siyasi bir gayretin ve yoğun bir hazırlığın içerisindeyiz. Siyasi irademiz, yakın bir vakitte, milletin ufkunda görünecektir inşallah. Kamuoyuna duyurduğumuzda, tüm memleket sathında, milletimiz ile birlikte yürümeye devam edeceğiz. Allah kerîmdir...

Partiden istifa etmişti

Ağıralioğlu, 2023 seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nun ortak aday olmasına karşı çıkarak kendisine oy vermeyeceğini açıklamış, seçimden sonra İyi Parti'den istifa etmişti.

Ağıralioğlu son dönemde yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme gelmişti.