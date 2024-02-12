İyi Parti'de istifa furyası: Özlem Ural ayrıldı İstifaların sürdüğü İyi Parti'de önceki dönem il başkanlarından ve milletvekili adaylarından Özlem Ural, ayrıldı.

İHA

14 ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra belini doğrultamayan İyi Parti'de istifalar devam ediyor.

Akşener'e yakın isimlerin peş peşe gelen istifalarına bir yenisi daha eklendi.

2023 yılı Mayıs ayında yapılan genel seçimlerde milletvekili adaylığı için il başkanlığı görevinden istifa eden Özlem Ural, partisinden istifa etti.

E-devlet üzerinden İyi Parti’den istifa ettiği öğrenilen Özlem Ural’dan ise herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kulisler hareketlendi

İyi Parti’nin Balıkesir’de kurulduğu günden bu yana Altıeylül İlçe Başkanlığı, İl Başkanlığı görevlerinde bulunan, en son yapılan genel seçimlerde ise ikinci sıra milletvekili adayı olan Özlem Ural’ın partisinden istifa etmesi siyasi kulislerde hayrete neden oldu.

Turhan Çömez iddiası

Öte yandan istifaya neden olan olayın Turhan Çömez'in Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı olduğu iddia edilirken, Ural'ın istifaya dair yarından sonra bir basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)