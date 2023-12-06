İyi Parti'de istifa rüzgarı! Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu partiden ayrıldı İyi Parti Kurucular Kurulu Üyesi ve İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, partisinin kuruluş amacı ve ilkelerinden uzaklaştığını belirterek, istifa ettiğini açıkladı. Yanıkömeroğlu'nun istifasıyla İyi Parti'de vekil sayısı 40'a düşmüş oldu.

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Muhalefette ittifak krizi sürüyor...

Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlere 81 ilde kendi adaylarıyla girme kararı alan İyi Parti'de Genel İdare Kurulu'nda CHP Lideri Özgür Özel'in 'iş birliği' teklifi değerlendirildi.

Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplanan İyi Parti Genel İdare Kurulu, oy çokluğuyla teklife 'hayır' dedi.

Bir kez daha ittifakı reddettiler

İyi Parti, 31 Mart'taki yerel seçimlere tek başına girme kararı aldı.

Partinin bu tutumunun ardından ise bir kriz daha baş gösterdi.

İyi Parti'de istifa dalgası

CHP ile ittifak yapılmasını isteyen isimler bir bir istifalarını sunmaya başladı.

Bir milletvekili daha istifa etti

İyi Parti İstanbul Milletvekili Sibel Yanıkömeroğlu, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

"Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim"

İyi Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıklayan Kurucular Kurulu üyesi Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı aıçıklamada şu ifadelere yer verdi:

Kurucular Kurulu üyesi olduğum İyi Parti üyeliğinden istifa etmiş bulunmaktayım. Kuruluş amaç ve ilkelerimizden bir süredir uzaklaşmış olmanın üzüntüsü içerisindeyim. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ülkemin çıkarlarına öncelik vererek çalışmalarıma devam edeceğim.

İstifalar durmuyor

25 Ekim 2017'de Türk siyasi hayatına "Merhaba" diyen İyi Parti'de 6'lı masa ile girilen ancak yenik çıkılan mayıs seçimleri sonrasında çözülmeler başladı.

Kurulduğu gün Başkan Akşener ile poz veren 200 kurucu üyeden 75'i istifa etti, 5'i ise ihraç edildi.

Milletvekili sayısı 40'a düştü

Geçtiğimiz mayıs ayında yapılan seçimlerde İyi Parti parlamentoya 44 milletvekili sokmuştu.

Ardı ardına gelen istifalarla birlikte İyi Parti'nin milletvekili sayısı 40'a düştü.

Seçimlerden sonra istifalar hızlandı

İyi Parti'den geçtiğimiz aylarda Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu istifa etmiş ve AK Parti'ye katılmıştı.

Ayrıca Ümit Dikbayır'ın ihraç edildiği partide Ankara Milletvekili Adnan Beker de geçtiğimiz günlerde istifasını sunmuştu.

Bu isimlere ek olarak eski İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz parti üyeliğini sonlandırdığını, eski İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem de partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.