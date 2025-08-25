Abone ol: Google News

İyi Parti'de kurultay süreci 27 Ağustos'ta başlıyor: İlk olarak delege seçimi yapılacak

İyi Parti'de ilçe ve il kongreleri sürecinin ağustosta delege seçimiyle başlayacağı bildirilirken ilçe kongrelerinin 30 Eylül'de, il kongrelerinin ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.

Yayınlama Tarihi: 25.08.2025 17:55
İyi Parti'de gündem kurultay...

Parti'den yapılan açıklamaya göre; 4. Olağan Kurultay süreci, 27 Ağustos'ta mahalle delege seçimiyle başlayacak.

İLÇE VE İL KONGRELERİ

İlçe kongreleri 30 Eylül'de, il kongreleri ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

"DEMOKRASİ ŞÖLENİ OLACAKTIR"

Kongre takvimini açıklayan İyi Parti Hukuk-Seçim ve Parlamento İlişkileri Başkanı Hakan Şeref Olgun, ''Kongrelerimiz, partimizin dinamizmini, demokrasiye olan bağlılığını ve milletimize hizmet azmini ortaya koyacak; farklı fikirlerin özgürce yarıştığı, ortak aklın öne çıktığı birer demokrasi şöleni olacaktır." dedi.

