İyi Parti'de kurultay süreci 27 Ağustos'ta başlıyor: İlk olarak delege seçimi yapılacak İyi Parti'de ilçe ve il kongreleri sürecinin ağustosta delege seçimiyle başlayacağı bildirilirken ilçe kongrelerinin 30 Eylül'de, il kongrelerinin ise 16 Ekim-9 Kasım tarihlerinde gerçekleştirileceği bildirildi.