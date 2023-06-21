İyi Parti'de Meral Akşener'e muhalif isimler kurultayda aday çıkartmayacak Seçimlerin ardından İyi Parti'de Meral Akşener yönetimine karşı olarak kurulan Ortak Akıl Platformu, hafta sonu yapılacak parti kongresinde aday çıkarmama kararı aldı.

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Seçim sonuçlarının ardından muhalefetin dengesi şaştı.

CHP ve İyi Parti'de genel başkanlara yönelik istifa sesleri yükselmeye başladı.

Ancak hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener'in koltuğu bırakmak gibi bir niyeti yok.

Yaşananların ardından İyi Parti'de değişim isteyen bazı isimler Akşener'e muhalefet etmek amacıyla 'Ortak Akıl Platformu'nu kurdu.

Akşener'e karşı atılan ilk adımın ardından bu kez de partinin önemli isimlerinden birisi olan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'i istifaya çağırdı.

Genel başkanlığı bırakıp torun sevmeye davet edilmişti

Akşener'i torun sevmeye davet eden Baykal, İyi Parti liderini adeta topa tuttu.

Baykal'ın ifadeleri sonrası 3. olağan kurultayını 24 Haziran'da yapacak olan İyi Parti'de geçtiğimiz günlerde partinin önemli isimleri Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali ve Taylan Yıldız istifa etti.

Üçüncü olağan kurultayını 24 Haziran’da yapacak olan İyi Parti’de son olarak dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

Akşener'e muhalif isimler kurultayda aday çıkartmayacak

Akşener yönetimine eleştirel tavır alarak kurulan Ortak Akıl Platformu, hafta sonu yapılacak parti kongresinde aday çıkarmama kararı aldı.

Ortak Akıl Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Taleplerimiz saklı kalmak ve takipçisi olmak kaydıyla, 24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Kurultayda, Genel Başkanlık yarışının içinde olmayacağımıza dair kararımız, kamuoyu ile paylaşmaktayız” dendi.

Kurultaya rakipsiz gidiyor

Bu kararın gerekçesi, “Bu süreçte partimizde devam eden istifalar ve hafta sonu yapılacak kurultayda, üzerinde ittifakla mutabık kaldığımız Genel Başkan adayıyla seçim yarışına girmenin bu aşamada Partimizdeki kan kaybının artarak devam edeceğine dair endişelerimizi artırmıştır” ifadeleriyle paylaşıldı.

Böylelikle Akşener kurultaya tek aday olarak gidecek.

Yazılı açıklamayla duyuruldu

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: