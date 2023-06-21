İyi Parti'de Meral Akşener'e muhalif isimler kurultayda aday çıkartmayacak

Seçim sonuçlarının ardından muhalefetin dengesi şaştı.
CHP ve İyi Parti'de genel başkanlara yönelik istifa sesleri yükselmeye başladı.
Ancak hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Meral Akşener'in koltuğu bırakmak gibi bir niyeti yok.
Yaşananların ardından İyi Parti'de değişim isteyen bazı isimler Akşener'e muhalefet etmek amacıyla 'Ortak Akıl Platformu'nu kurdu.
Akşener'e karşı atılan ilk adımın ardından bu kez de partinin önemli isimlerinden birisi olan Genel Merkez Disiplin Kurulu Başkanı Ethem Baykal, Akşener'i istifaya çağırdı.
Genel başkanlığı bırakıp torun sevmeye davet edilmişti
Akşener'i torun sevmeye davet eden Baykal, İyi Parti liderini adeta topa tuttu.
Baykal'ın ifadeleri sonrası 3. olağan kurultayını 24 Haziran'da yapacak olan İyi Parti'de geçtiğimiz günlerde partinin önemli isimleri Aytun Çıray, Ahat Andican, Emine Küçükali ve Taylan Yıldız istifa etti.
Üçüncü olağan kurultayını 24 Haziran’da yapacak olan İyi Parti’de son olarak dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.
Akşener'e muhalif isimler kurultayda aday çıkartmayacak
Akşener yönetimine eleştirel tavır alarak kurulan Ortak Akıl Platformu, hafta sonu yapılacak parti kongresinde aday çıkarmama kararı aldı.
Ortak Akıl Platformu’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Taleplerimiz saklı kalmak ve takipçisi olmak kaydıyla, 24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Kurultayda, Genel Başkanlık yarışının içinde olmayacağımıza dair kararımız, kamuoyu ile paylaşmaktayız” dendi.
Kurultaya rakipsiz gidiyor
Bu kararın gerekçesi, “Bu süreçte partimizde devam eden istifalar ve hafta sonu yapılacak kurultayda, üzerinde ittifakla mutabık kaldığımız Genel Başkan adayıyla seçim yarışına girmenin bu aşamada Partimizdeki kan kaybının artarak devam edeceğine dair endişelerimizi artırmıştır” ifadeleriyle paylaşıldı.
Böylelikle Akşener kurultaya tek aday olarak gidecek.
Yazılı açıklamayla duyuruldu
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Bu platformun kuruluş amacı; İYİ Partimizde son zamanlarda ortaya çıkan ve kuruluş amaçlarından sapma olarak görülen yönetimsel yanlışlara dur demek ve sorumlu mevkideki şahısları kararlı bir şekilde uyarmaktır. GİK, MDK ve Kurucular Kurulu üyesi yol arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz toplantılarda ve kamuoyu ile paylaştığımız duyurularda bu hususun altını ısrarla çizmeye çalıştık Hedefimiz, İYİ Parti’nin kuruluş felsefesine dönerek, tekrar Büyük Türk Milleti için bir umut ve Cumhuriyetin son mücadele cephesi olduğunun bilinmesine yöneliktir. Bu kaygılarımızın son günlerde muhataplarımız tarafından da paylaşıldığını görerek, tüzük değişikliğinde Genel Başkan’ın görev suresinin uzatılmasına yönelik düşünceden vazgeçilmiş olması da tarafımızca olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmiştir. Doğru hedefe gidenlerin, doğru sonuçlar alacağını bir kez daha görmüş oluyoruz. Bu süreçte partimizde devam eden istifalar ve hafta sonu yapılacak kurultayda, üzerinde ittifakla mutabık kaldığımız Genel Başkan adayıyla seçim yarışına girmenin bu aşamada Partimizdeki kan kaybının artarak devam edeceğine dair endişelerimizi artırmıştır. Partinin kurucusu olan ve her aşamasında emek sarf eden bizler, bu muhtemel vebale ortak olmak istemiyoruz. Taleplerimiz saklı kalmak ve takipçisi olmak kaydıyla, 24 Haziran 2023 tarihinde yapılacak Kurultayda, Genel Başkanlık yarışının içinde olmayacağımıza dair kararımız, kamuoyu ile paylaşmaktayız. Bu kararımızın Ülkemiz ve İYİ Parti’nin saygıdeğer mensupları için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederiz."