İyi Parti'de skandallar bitmiyor: Sıradaki iddia cinsel saldırı İyi Parti'de parti kasasından 132 milyon liranın kaybolduğu iddiaları sonrası, şimdi de istifa eden bir vekilin oğlu ve yeğeni hakkındaki cinsel saldırı iddiaları konuşuluyor.

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ensonhaber.com

Peş peşe gelen istifalarla sarsılan İyi Parti'de kazan kaynıyor.

Öyle ki partiden önemli isimlerin istifa etmeye başlamasının ardından ortaya atılan iddialar gündeme bomba gibi düştü.

Partideki en büyük krizlerden biri Genel Başkan Meral Akşener ile aynı zamanda öz yeğeni de olan Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır arasında.

İkili arasında başlayan 'hesaplarım inceleniyor' kavgası tüm partiyi sardı.

132 milyon lira...

İddialar üzerine partiye dilekçe veren Dikbayır, kendisinin, Meral Akşener'in ve ailesinin hesaplarının incelenmesini istemişti.

Hesap inceletme iddiasının yanı sıra partinin kasasından 132 milyon liranın buharlaştığı Dikbayır tarafından öne sürülünce, İyi Parti'de bu sefer de yolsuzluk tartışması başladı.

Yaşananlar İyi Parti'de deprem etkisi yaratırken dün Ümit Dikbayır, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Cinsel saldırı iddiası

Dikbayır'ın kesin ihraç talebiyle süren parti içi skandallar bununla da bitmedi.

Bu kez de ortaya atılan cinsel saldırı iddiası ortalığı iyice karıştırdı.

Gazeteci Yavuz Selim Demirağ, İyi Parti'den istifa eden bir milletvekilinin oğlu ve yeğeninin, iki kadına cinsel saldırıda bulunduğuna yönelik iddialar olduğunu açıkladı.

Bazı çalışanların işine son verildi

Halk TV'deki Söz Sende programında açıklamalarda bulunan Yavuz Selim Demirağ, İyi Parti'de peş peşe gelen istifalara ilişkin "İyi Parti'de bazı danışmanlar, bazı sekreterler ve bazı şoförlerin işlerine son verildi. Para teslimi ile ilgili açıklamaların dışında bir kriz var. Bunları söylemek istemezdim ama bu işin içerisinde çok ciddi taciz suçlamaları da var." dedi.

2 genç kıza tecavüz....

Demirağ, konuyla ilgili açıklamalarında şunları söyledi: