İyi Parti'de yaprak dökümünün bir diğer nedeni belli oldu! İstifaların devamı gelecek... Yerel seçim için geri sayım başlarken, genel seçimin en büyük kaybedenlerden biri olan İyi Parti cephesinde kritik isimler istifalarını veriyor. Gözler gelecek yeni istifalara çevrilirken, olayın asıl nedenlerine ilişkin de kulislerde önemli iddialar ortaya atılıyor.

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Siyaset arenasında yerel seçim telaşı başladı.

Adaylar belirlenmeye devam ederken, geniş seçim sonrası dağılan CHP'nin ardından gözler İyi Parti'ye çevrildi.

Parti lideri Meral Akşener, son günlerde art arda gelen istifalarla karşı karşıya.

İç hesaplaşmaların son bulmadığı parti içinde önemli isimler tek tek partiden ayrılıyor.

Akşener sessizliğini koruyor

Böylelikle partide 44 olan milletvekili sayısı 42’ye düştü. Gözler ise Akşener’e çevrildi. Parti liderinin istifaları nasıl değerlendirdiği merak edilirken, Meral Akşener’in sessizliğini koruması ise dikkat çekti.

Seçime ittifaksız girmek tepki çekti

Hal böyle olunca kulislerde farklı iddialar ortaya atılmaya başlandı.

Bunlardan biri de, partinin yerel seçimlere ittifaksız girmeye karar vermesi. Bu karar, istifalara gerekçe olarak gösterilen önemli iddiaların başında yer alıyor.

Öte yandan kurmaylar, “Aslında partide çatırdamanın milletvekili adaylığı için temayül yoklamasının ardından başladı.” açıklamasında bulunuyor.

'Mal varlıklarına önem veriliyor' iddiası

Bir diğer iddia da, milletvekili aday listelerinin partiye verilen emeğe ve siyasi donanıma göre değil, mal varlığına göre belirlendiği yönünde.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın aktarımına göre; bu duruma karşı çıkan parti kurucuları ve GİK üyelerinin bu nedenle partiden uzaklaştırıldığı öne sürülüyor.

İstifa rüzgarının devam etmesi bekleniyor

Son olarak milletvekilleri Ümit Dikbayır, Uğur Poyraz, Seyithan İzsiz ve Salim Ensarioğlu’nun da önümüzdeki günlerde partiden ayrılmaları bekleniyor.