İyi Parti'den anket şirketlerine tehdit

Son ankette MHP ile İyi Parti'nin oylarının birbirine denk olmasına tepki gösteren İyi Partili Mehmet Aslan, anket şirketini hapisle tehdit etti.

2023 seçimleri an itibarıyla da kamuoyunun genel gündemini belirlemeye devam ediyor.

Partilerin hazırlıkları kadar anket şirketleri de konuyla ilgili Türkiye'de seçmenin nabzını bu yönde yoklamayı sürdürüyor.

Son olarak Optimar Araştırma da yaptığı genel seçim anketinin sonuçlarını duyurdu.

MHP ile İyi Parti kafa kafaya

Anket sonuçlarında AK Parti yüzde 35,9 ile birinci sırada yer alırken MHP'nin oy oranının yüzde 10,4 seviyesinde olduğu görüldü. İyi Parti ise yüzde 10,7 oy barajını yakaladı.

Ancak yapılan ankete İyi Parti kanadından tepki geldi.

"Yargılanacaksınız..."

İyi Parti'nin kurucu üyelerinden oyuncu Mehmet Aslan, MHP ile İyi Parti'nin oylarının kafa kafaya olmasına sosyal medya hesabından anket şirketini tehdit ederek cevap verdi.

İyi Partili Aslan, anketi yapan şirketi iktidar olduklarında yargılayacaklarını belirterek "Halkı kandırmaktan, kamuoyunu aldatmaktan hüküm yiyeceksiniz! Yalan size bedava olduğu için bedeli yok sanıyorsunuz…" ifadelerini kullandı.