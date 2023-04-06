İyi Parti'den bakanlık çıkışı: Bu bakanlıklar kesinlikle bize verilmeli İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı konusunda tereddütlerin ortadan kalkması için İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın İyi Parti'ye verilmesi gerektiğini söyledi.

ensonhaber.com

Türkiye, 14 Mayıs günü kader seçimlerinden birisini gerçekleştirecek.

Partiler bir yandan il il milletvekili adaylarını belirlemeye çalışırken, bir yandan da seçim çalışmalarını hızlandırdı.

Muhalefet liderlerince oluşturulan Millet İttifakı'nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

6'lı masada aday belirleme süreci aylarca devam ederken, gelinen son eşikte krizler baş gösterdi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamayan ve 3 günlüğüne masadan ayrılan İyi Parti Lideri Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş için Cumhurbaşkanı Yardımcılığı teklifinde bulundu.

7'li Cumhurbaşkanı yardımcılığı

Bu teklifin ardından diğer parti liderlerinin küsmemesi için masadaki tüm genel başkanların, seçimi kazanmaları durumunda Cumhurbaşkanı Yardımcısı olması kesinleştirildi.

İyi Parti'den bakanlık çıkışı

Bu gelişmeler sürerken Millet İttifakı cephesi üyesi olan İyi Parti'den dikkat çeken bakanlık çıkışı geldi.

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel'e konuştu.

"İyi Parti'de Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çekinceler var"

Faruk Köylüoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için İyi Parti tabanında bazı çekincelerin ve taleplerin olduğunu söyledi.

"Seçmenimizin yüzde 40'ında Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var." diyen Köylüoğlu, seçmenlerin talebi olarak iki bakanlığın kesinlikle İyi Parti tarafından yönetilmesi gerektiğini belirtti.

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı şartı

Köylüoğlu, "Seçmenlerin ikna edilebilmesi için İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın İyi Parti'ye verilmesi gerekir." dedi.

"İyi Parti tabanında bazı çekinceler var"

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, bakanlık çıkışı yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

CHP ile geliştirdiğimiz ittifak modeli yerel seçimlerde sonuca ulaştı. Şimdi daha kapsamlı bir ittifakla tek adam rejimini değiştirmek istiyoruz. Genel Başkanımız Meral Akşener’in ‘son gücünüze kadar Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı seçilebilmesi için çalışın’ talimatı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz.



Ancak yaptığımız bilimsel çalışmalar ile geçtiğimiz hafta sonu üyelerimiz arasında yapılan temayül yoklaması çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz sonuçlar gösteriyor ki seçmenimizin yüzde 40’ında Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı çerçevesinde bazı çekinceler var.

"Genel Başkanımızın İçişleri Bakanlığı tecrübesi kullanılmalı"

Burada iktidarın Millet İttifakı’nın seçimi kazanması halinde devletin üniter yapısıyla ilgili asılsız iddialarını çürütmek için tabanımızdaki ve pek çok seçmendeki beklenti Genel Başkanımızın geçmişteki İçişleri Bakanlığı tecrübesi ve eğitimci kimliğinden faydalanılması.



Birtakım çekinceleri olan seçmenlerimizin ve milletin sesi İçişleri Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı gibi bir takım iddiaların odağındaki bakanlıkların İyi Parti tarafından yönetilmesi olduğuna yönelik tespitlerimiz var.



Elbette liderlerin takdirleri sonucu belirleyecek olsa da Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının firesiz bir şekilde desteklenebilmesi için bu beklentinin gerçekleşmesinin mühim olduğunu düşünüyorum.

Bol keseden bakanlık dağılımına tepki

Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Toplantısı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6'lı masanın Cumhurbaşkanlığı yardımcısı ve bol keseden bakanlık dağıtma kararına yönelik tepkide bulunmuştu:

"İttifakları at pazarlığına dönüştürmek pespayeliktir"

İktidar uğruna yapılan kirli pazarlıklara da tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, tepkisinde şu vurgularda bulundu: