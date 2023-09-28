İyi Parti'den CHP'ye pazarlık teklifi: '10 büyükşehirde aday çıkarmayın' İyi Parti Lideri Meral Akşener'in yerel seçimlere kendi adaylarıyla gireceklerini açıklamasının ardından pazarlık konusu gündeme geldi. Partinin genel başkan yardımcısı Türker Yörükçüoğlu 10 büyükşehir için CHP'ye seslenerek, "Fedakarlık sırası sizde, aday çıkarmayın" dedi.

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Yerel seçim öncesi muhalefette bilinmezlik devam ediyor.

Geçtiğimiz genel seçimde de büyük gerilimlerin yaşandığı, masanın dağıldığı cephede tansiyon oldukça yüksek.

Aday konusunda anlaşamayan aynı zamanda HDP desteğinin de kriz çıkardığı CHP ve İyi Parti, şimdilerde kozlarını paylaşıyor.

Akşener'den hamle

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mağlubiyetinin ardından İyi Parti Lideri Meral Akşener, harekete geçti.

Böylelikle İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde aday çıkaracaklarını açıkladı. Akşener, İzmir'de ise İyi Partili Ümit Özlale'nin aday gösterilebileceğini söyledi.

CHP'nin kalesi olan Beşiktaş için de hamle yapan Akşener, Mustafa Sandal'a teklif götürdüğü öğrenildi.

10 büyükşehir pazarlığı

Gerilim devam ederken İyi Parti cephesinden bir pazarlık teklifi geldi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, sosyal medya hesabından CHP'ye seslendi.

Yörükçüoğlu, CHP'den 10 büyükşehirde aday çıkarmamasını istedi. Paylaşımdaki iller şu şekilde:

"İstanbul, Ankara, Antalya, Adana, Aydın, Eskişehir, Mersin, Muğla, Tekirdağ ve Hatay’ı AK Parti’ye kaptırmamak için CHP bu illerde aday çıkarmamalı."

"Fedakarlık sırası sizde"

Yörükçüoğlu'nun paylaşımının devamında şu ifadeler yer aldı: