İyi Parti'den CHP'ye yerel seçim resti! Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez Seçimlerde beklediğini bulamayan 6'lı masada yeni kriz yerel seçimler. İyi Partili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İyi Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi. Usta, "Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez" dedi.

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28 Mayıs'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 6'lı masa hüsrana uğradı.

Meclis çoğunluğunu ve Cumhurbaşkanlığı koltuğunu Cumhur İttifakı’na kaptıran muhalefette, seçim sonuçları üzerinden yoğun tartışmalar yaşanmaya başladı.

Hem 14 Mayıs'ta yapılan birinci tur seçimlerinde hem de 28 Mayıs'taki ikinci turda yenilgiye uğrayan koalisyonun, yerel seçimlerde dağılıp dağılmayacağı ise merak konusu oldu.

İttifak içerisinden dikkat çeken açıklamalar

İyi Parti içinde bir kesim yerel seçimlerde CHP ile ittifak yapılmasının partilerine zarar vereceğini düşünürken, parti kurmaylarından da dikkat çeken açıklamalar geliyor.

İyi Parti büyükşehir belediyelerini istiyor

Halk TV'de değerlendirmelerde bulunan İyi Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, yerel seçimlerde bazı büyükşehir belediyelerinin İyi Parti'ye bırakılması şartıyla CHP ile iş birliği yapılabileceğini söyledi.

"Hep bir taraftan fedakarlık beklenmez"

Önceki seçimlerde İyi Parti'nin hiçbir büyükşehir belediyesini talep etmediğini belirten Usta şu ifadeleri kullandı:

Bu sırf bugünkü siyasal iklim değişsin diye yapılmış bir iş birliğiydi. Ama siyasal partiler bir araya geldiğinde hep bir taraftan fedakarlık beklemek diye bir şey olamaz. Olmaması da gerekir.

Usta, ayrıca önceki seçimlerde İyi Parti'nin hiçbir büyükşehir belediyesini talep etmediğini belirtti.