İyi Parti'den istifa eden 3 vekil CHP'ye katılıyor Meral Akşener'in partiden en son ayrılacak kişi dediği Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu CHP'ye geçemeye hazırlanırken, diğer İyi Partili vekiller Ümit Özlale ve Lütfullah Kayalar da 6 oklu rozeti takmaya sıcak bakıyor.

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Genel seçimlerden umduğunu bulamayan İyi Parti, yerel seçimlerden de hüsranla ayrıldı.

Alınan sonuçların ardından olağanüstü kongreye giden İyi Parti'de istifalar da beraberinde geldi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, partisinden istifa etti.

Akşener, 'Partiden son ayrılacak arkadaşımdı' demişti

Özlale'nin yanı sıra yerel seçim sürecinde CHP ile ittifak yapılmasını savunan İyi Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu da partisinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Akşener, istifa sonrası Yanıkömeroğlu'nun partiden ayrılacak son kişilerden olduğunu düşündüğünü söylemiş, "Şimdi Ayşe Sibel Hanım Allah şahittir herhalde partimizden benim gözümde en son ayrılacak arkadaşım diyebilirdim, çünkü bir kadındı iş insanıydı ve parti kurulurken o dönemin şartlarında gelip bize kurucu oldu." ifadelerini kullanmıştı.

Yaşananların ardından İyi Parti cephesini şaşırtacak bir gelişme daha meydana geliyor.

Yankıömeroğlu'yla birlikte 2 milletvekili daha...

Cumhuriyet'ten Sarp Sağkal'ın aktardığına göre seçimlerin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, partisinin Meclis’te kapalı olarak gerçekleştirdiği toplantıda yeni katılımların sinyalini verdiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin İzmir Milletvekili Ümit Özlale, İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yankıömeroğlu ve Yozgat Milletvekili Lütfullah Kayalar olduğu iddia edildi.

Öte yandan parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre; bugün CHP’nin Meclis’te yapılacak grup toplantısında partiye yeni milletvekillerinin katılacağı aktarıldı.