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14 ve 28 Mayıs seçimlerinin hezimetini atlatamayan muhalefet partileri kayıp vermeye devam ediyor...

Bu kayıpların en büyüğü CHP'de gerçekleşirken, Kemal Kılıçdaroğlu koltuğundan kalktı.

CHP'de yaşanan genel başkanlık değişimi İyi Parti'ye uğramadı ancak önemli isimlerin istifaları da dikkati çekiyor.

İstifa eden isimlerden birisi olan Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, yoluna AK Parti'de devam etme kararı aldı.

Rozeti Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

İyi Parti'de yaşadığı görüş ayrılıkları nedeniyle yolunu ayırma kararı alan Nebi Hatipoğlu'na parti rozetini, AK Parti MKYK toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.

"Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum"

Hatipoğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı;

Büyük Türk Milleti’nin bilgisine; Türkiye ve Eskişehir sevdalısı bir insan olarak çıktığım siyaset yolculuğunda, Eskişehir Milletvekili seçildiğim İyi Parti ile Genel Seçim sürecinden bu yana derin görüş ayrılıkları yaşamaktaydım.



Parti içi istişare sürecimizin de sağlıklı yürümemesinden kaynaklı olarak, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'i de bilgilendirerek İyi Parti'den istifa ediyorum.