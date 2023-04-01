İyi Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'na seccade desteği: Günah da değil kutsal da İyi Partili İbrahim Özkan, yerde serili olan seccadeye basmanın günah olmadığını ve namaz kılınmadığı durumlarda kilim olduğunu söyledi.

ensonhaber.com Seçim çalışmalarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam İstanbul Platformu’nun düzenlediği İftar Buluşması’na katıldı. Programdan sonra CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşen Kılıçdaroğlu, hatıra fotoğrafı çekildi. Canan Kaftancıoğlu'nun da bulunduğu karenin sosyal medyada paylaşılmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Yerde serili olan seccadeye ayakkabı ile bastığı görülen 6'lı masadan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, gelen tepkilerin ardından özür diledi. Kılıçdaroğlu, farkında olmadan gerçekleşen bir durum olduğunu söylemesine kendi partilileri bile inanmazken, ilk destek İyi Parti'den geldi. "Günah değildir" İBB İyİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Namaz kılarken seccade, kıldıktan sonra halıdır. Kutsaliyeti yoktur. Günahı da yoktur. Maun suresini okumanızı tavsiye ederim. Gayri ihtiyari olmuş üzüntülerini bildirmişler. Buradan siyaset gayri ahlakidir. Gözden Kaçmasın Kemal Kılıçdaroğlu ayakkabılarıyla seccadeye bastı Haberin Detayları Seccadeye basan Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Çok üzgünüm... Haberin Detayları