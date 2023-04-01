Seccadeye basan Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Çok üzgünüm... Seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf tepki üstüne tepki çeken Kemal Kılıçdaroğlu, "Göremediğim için çok üzgünüm" ifadeleri ile bir paylaşımda bulundu.

ensonhaber.com CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seccadeye ayakkabılarıyla bastığı fotoğraf skandalının ardından aldığı ağır tepkiler ile gündemde. Kılıçdaroğlu, konuya ilişkin ilk açıklama CHP'den gelirken, "kalabalık nedeniyle fark edemedik" ifadeleri aktarıldı. CHP'nin ardından Kemal Kılıçdaroğlu da sessizliğini bozdu. Kılıçdaroğlu, Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. "Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm" "Üzgünüm" diye başlayan not "Seccadeyi göremedim" ifadesiyle sürdü. Paylaşımın devamında şu cümleler sarf edildi; Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum. Ne olmuştu? Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Platformunun düzenlediği iftar programına katıldı. Kılıçdaroğlu burada CHP Düzce Milletvekili aday adayı Azade Ay ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrasında Canan Kaftancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir fotoğraf karesi paylaşıldı. O fotoğraf karesinde Kılıçdaroğlu'nun ayakkabıları ile seccadeye bastığı görüldü. Fotoğraf karesi sosyal medyada giderek yayılırken, büyük bir kesimden tepki yağdı. Siyasi isimlerden de tepkiler art arda geldi. Bir diğer yandan Kılıçdaroğlu'nun bu karesi, FETÖ ele başı Fetullah Gülen'in fotoğrafını akla getirdi. Fetullah Gülen de seccadenin üzerine ayakkabıyla bastığı bir fotoğraf yayınlamıştı. Gözden Kaçmasın Kılıçdaroğlu seccadeye bastı! CHP'den skandal açıklama geldi: Seccadeyi fark edemedik... Haberin Detayları