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Türkiye, 14 ve 28 Mayıs'ta sandık başına giderek seçimini yaptı..

Meclis'te çoğunluğu Cumhur İttifakı sağlarken, Cumhurbaşkanlığını da Recep Tayyip Erdoğan kazandı.

Böylece Millet İttifakı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı 12.kez kaybetti..

Bu durum muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.

Öte yandan Ankara'da hareketli günler yaşanıyor..

Bir yandan yeni kurulacak Kabine merak edilirken diğer yandan gözler kurultay hazırlığındaki muhalefet partilerinde.

Millet İttifakı'nda CHP'nin en büyük ortağı İyi Parti'den Millet İttifakı'nın sonlandığına dair açıklama geldi.

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, Sözcü TV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Poyraz, "Millet İttifakı bir seçim ittifakıdır. 28 Mayıs itibari ile seçim ittifakı bitmiştir" dedi.

Poyraz şu ifadeleri kullandı:

İyi Parti, CHP, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Saadet Partisi ve Gelecek Partisi bir seçim ittifakı kurmuştur. Bir kere bu kelimeyi de doğru kullanırsak yanlış anlamaların önüne geçeriz. Bu ilişkinin adı seçim ittifakıdır, ittifak değil.



2019'da yerel seçimlere ilişkin CHP ve İyi Parti arasında bir seçim ittifakı yapılmıştır. Daha sonra 6'lı masa 26 Ocak tarihinde 'Millet İttifakı' olarak kurulmuştur.



Tekrar söylüyorum bu seçim ittifakıdır, yani seçim bittiği zaman ittifak ortadan kalkar. 14 Mayıs seçimleri bitti, ittifak tamamlandı. Seçim bitmiştir.



İkinci turu için de partiler Kılıçdaroğlu'na ilişkin mücadelelerini vermiştir. 28 Mayıs tarihi itibari ile de seçim ittifakı bitmiştir.