İyi Partili Ahat Andican görüşmelerde ayaklarını uzatarak oturdu

Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında İyi Parti Milletvekili Ahat Andican, sandalyeye ayağını uzatarak oturdu. İyi Partili vekilin fotoğrafı sosyal medyada tepki çekti.

TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor...

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul, bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile kamuoyunun gündemine oturdu.

Bütçe görüşmeleri sık sık çıkan kavgalarla gündeme gelirken, bazen de milletvekillerinin görüşmeler esnasındaki hal ve tavırlarıyla gündeme geliyor.

İyi Partili vekilin fotoğrafı tepki çekti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ederken, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın fotoğrafı tepki çekti.

Ayağını diğer koltuğa uzattı

Andican'ın, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesi devam ederken, ayağını yanındaki koltuğa uzatıp oturduğu görüldü.

Diğer vekillerin tavırları da tepki çekmişti

Genel Kurul'a katılmayan İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da bütçe görüşmeleri sırasında hesabından paylaştığı komik videoyla tepki çekmişti.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, Meclis'te görüşmeler sırasında telefonundan poker oynamıştı.