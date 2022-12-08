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    İyi Partili Ahat Andican görüşmelerde ayaklarını uzatarak oturdu

    Meclis'teki bütçe görüşmeleri sırasında İyi Parti Milletvekili Ahat Andican, sandalyeye ayağını uzatarak oturdu. İyi Partili vekilin fotoğrafı sosyal medyada tepki çekti.
    • Haber Merkezi
    • 08.12.2022 - 11:21
    • Güncelleme : 08.12.2022 - 11:46
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    İyi Partili Ahat Andican görüşmelerde ayaklarını uzatarak oturdu

    TBMM'de bütçe maratonu devam ediyor...

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da Genel Kurul, bütçe teklifi görüşmelerinin başlaması ile kamuoyunun gündemine oturdu.

    Bütçe görüşmeleri sık sık çıkan kavgalarla gündeme gelirken, bazen de milletvekillerinin görüşmeler esnasındaki hal ve tavırlarıyla gündeme geliyor.

    İyi Partili vekilin fotoğrafı tepki çekti

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bütçe görüşmeleri devam ederken, İyi Parti İstanbul Milletvekili Ahat Andican'ın fotoğrafı tepki çekti.

    İyi Partili Ahat Andican görüşmelerde ayaklarını uzatarak oturdu #1

    Ayağını diğer koltuğa uzattı

    Andican'ın, Ticaret Bakanlığı'nın bütçesinin görüşülmesi devam ederken, ayağını yanındaki koltuğa uzatıp oturduğu görüldü.

    Diğer vekillerin tavırları da tepki çekmişti

    Genel Kurul'a katılmayan İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da bütçe görüşmeleri sırasında hesabından paylaştığı komik videoyla tepki çekmişti.

    CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ise, Meclis'te görüşmeler sırasında telefonundan poker oynamıştı.

    İyi Partili Ahat Andican görüşmelerde ayaklarını uzatarak oturdu #2


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