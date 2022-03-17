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    İyi Partili Aytun Çıray'dan Selçuk Bayraktar'a: Havasından geçilmiyor

    İyi Partili Aytun Çıray'dan Selçuk Bayraktar'a: Havasından geçilmiyor

    Bayraktar İHA ve SİHA'ların reklamlaştırıldığını söyleyen Aytun Çıray, Selçuk Bayraktar'ın babası gibi olmadığını belirterek 'Havasından geçilmiyor' ifadesini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 17.03.2022 - 10:41
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 11:02
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    Başarısıyla tüm dünyada kendinden söz ettiren Bayraktar Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) ve İnsansız Hava Araçları (İHA), başarılarına her geçen gün bir yenisini daha katıyor.

    Yakın dönemde satın alan ülkeler tarafından sıcak bölgelerde başarısı test edilen Bayraktar SİHA ve İHA'lar, tüm dünyada takdir topluyor.

    Son olarak Ukrayna'daki başarısıyla da övülen Bayraktar İHA ve SİHA'lar, İyi Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray tarafından eleştirildi.

    "HAVASINDAN GEÇİLMİYOR"

    SİHA ve İHA'ların fazla reklam edildiğini söyleyerek eleştiri oklarını BAYKAR Savunma'nın teknik müdürü Selçuk Bayraktar'a çeviren Çıray, Bayraktar'a "Havasından geçilmiyor" dedi.

    İyi Partili Aytun Çıray dan Selçuk Bayraktar a: Havasından geçilmiyor #1

    "RAKİPSİZ GENÇ İŞ İNSANI DA BABASINA BENZEMEMİŞ"

    Bir Tweet ile düşüncelerini aktaran Çıray, "Bir 'Bayraktar SİHA, İHA' reklamıdır gidiyor. Devletin tüm imkânları önüne serilmiş... 'Rakipsiz!' genç iş insanı da babasına benzememiş.. Havasından geçilmiyor." ifadelerini kullandı.

    İyi Partili Aytun Çıray dan Selçuk Bayraktar a: Havasından geçilmiyor #2


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