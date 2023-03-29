İyi Partili Bahadır Erdem'den Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki: Tarih önünde muhakkak hesap verecek İstifasının ardından partisi tarafından hedef tahtasına oturtulan İyi Partili Yavuz Ağıralioğlu'na tepki gösteren Bahadır Erdem, Ağıralioğlu'nun tarih önünde muhakkak hesap vereceğini söyledi.

ensonhaber.com

Siyasette hareketliliğin ardı arkası kesilmiyor...

Cumhur İttifakı'nın adayının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğu bilinirken, Millet İttifakı da adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçti.

Ancak bu seçim muhalefette gerilime neden oldu.

Masadan kalkan Meral Akşener, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcılığı görevine getirilme fikriyle yeniden ittifaka döndü.

İyi Parti'de kopuşlar başladı

Bu dakikadan sonra ise İyi Parti'de kopuşlar yaşanmaya başladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile pazarlık masasına oturulması, İyi Parti'de taşları yerinden oynattı.

Ağıralioğlu'ndan muhalefeti topa tuttu

Geçtiğimiz hafta TBMM'de basın toplantısı düzenleyen Yavuz Ağıralioğlu, muhalefete çok sert eleştirilerde bulundu.

Ağıralioğlu, "Millet tercihiyle baş başa kalamamış, tercih sıkışmıştır. Kurduğumuz masada bize pusu kuruldu. Biz terörün gölgesinin düştüğü yerde olmayız. HDP, Türk demokrasisinin şantajcısına dönüşmüştür. Çocuk katilini övenle kazanmaktansa kaybedelim." tepkisinde bulunmuştu.

Partisinden istifa etti

Bir anda muhalefetin eleştiri oklarının çevrildiği isim olan Yavuz Ağıralioğlu 'gördüğü lüzum üzerine' İyi Parti'den istifa etti.

Yaşanan istifa şokunun ardından ise İyi Parti cephesinden bir bir açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ağıralioğlu'na sert tepki

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yavuz Ağıralioğlu'na sert tepki gösterdi.

"Tek adam rejiminin" devamına katkı sağlayanların tarih önünde "muhakkak" hesabını vereceğini söyleyen Erdem, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: