İyi Partili Erdem'den Eskişehir'deki trafik kazasına ilişkin açıklama

İyi Partili Bahadır Erdem, “Hayatını kaybeden hanımefendi birinci dereceden kusurlu bulunmuş olsa da bu durum hiçbir şekilde yaşadığımız acıyı hafifletmemektedir" ifadesini kullandı.

Geç saatlerde Eskişehir-Bursa karayolu 4’üncü kilometresinde, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in makam şoförlüğünü yapan Murat Aydemir(49) yönetimindeki 34 UN 1817 plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Yüksel Tekin'e(51) çarptı.

Ağır yaralanan kadın, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Karakola götürüldü

Tekin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kaza sırasında araçta olan İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem yara almazken, makam şoförü Murat Aydemir ise jandarma ekiplerince gözaltına alınarak ifadesi için Çukurhisar Jandarma Karakolu’na götürüldü.

Açıklama yaptı

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, dün akşam, Ankara'dan şoförüyle birlikte evine dönerken Eskişehir-Bursa kara yolunda talihsiz ve herkesi derinden üzen bir olay yaşadıklarını belirtti.

Üç gidiş-üç geliş olan şehirlerarası kara yolunda hız limitleri ve trafik kurallarına uygun bir şekilde seyir halindeyken karşıya geçmek isteyen bir yayanın geçiş yasak olmasına rağmen aniden refüjden arabaların arasına atladığını anlatan Erdem, "Aracı kullanmakta olan 18 yıllık yol arkadaşım Murat'ın gayretine ve tüm çabasına rağmen kaza yapmaktan kurtulamadık. Kaza olur olmaz şoför arkadaşım hemen sağlık ekiplerine haber verdi ve müdahale edildi ancak maalesef hanımefendi hayatını kaybetti." ifadesine yer verdi.

"Hem hukuken hem de manevi olarak süreçte gereken ne ise yapılmaktadır"

AA'nın aktardığına göre kazada hayatını kaybeden Yüksel Tekin'e Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyen Erdem, şunları kaydetti:

"Çok ama çok üzgünüz. Hem hukuken hem de manevi olarak süreçte gereken ne ise yapılmaktadır. Son olarak şunu belirtmek isterim ki hem trafik kurallarına hem de olay yeri inceleme raporuna göre hayatını kaybeden hanımefendi birinci dereceden kusurlu bulunmuş olsa da bu durum hiçbir şekilde yaşadığımız acıyı hafifletmemektedir. Buna rağmen bazı haber sitelerinin yaşanan kazayı gerçekle bağdaşmayan şekilde yansıtması üzüntümüzü daha da artırmaktadır. Bu haberleri yapanları kınıyor ve kendilerini Allah'a havale ediyorum."



