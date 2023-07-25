İyi Partili Ethem Baykal: Elimizde atom bombası gibi belgeler var İyi Parti'den ihraçları istenen Ethem Baykal ve İsmet Koçak Ensonhaber'in canlı yayın konuğu oldular. İki isim ellerinde atom bombası etkisinde belgelerin olduğunu ve sürecin sonunda bunları kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade ettiler.

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14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden yenilgi ile çıktan Millet İttifakı'nın ikinci büyük ortağı İyi Parti'de taşlar yerinden oynuyor.

Tek aday olarak girdiği İyi Parti Kurultayı'nda yeniden genel başkan seçilen Genel Başkan Meral Akşener'in parti içi muhalefete yönelik başlattığı operasyon kavganın fitilini ateşledi.

Geçtiğimiz hafta aralarında İyi Parti'nin kurucularından olan 6 ismi kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk etti.

6 ismin ihracı istendi

Meral Akşener'in imzasıyla atılan adımda partiden Ethem Baykal, Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak'ın ihracı istendi.

İhraç edilmek istenen isimler tepkilerini bir bir dile getirirken gündemin nabzını tutan Ensonhaber canlı yayınında dikkat çeken bir yayın gerçekleşti.

Baykal ve Koçak Ensonhaber'in konuğu oldu

Gündem Özel programının konuğu ihraçları istenen Ethem Baykal ve İsmet Koçak oldu.

"Elimizde atom belgesi büyüklüğünde belgeler var"

İyi Parti'de yaşananlarla ilgili zehir zemberek açıklamalarda bulunan iki isim ellerinde İyi Parti'de atom bombası oluşturabilecek belgeler olduğunu ifade ettiler.

İyi Parti'nin başarısız olma nedenlerini sıraladı

Dikkat çeken açıklamalarda bulunan Ethem Baykal şunları kaydetti:

Kurultayda defolun, kahrolun gibi ifadeler kullanıldı bunların aynısını misliyle iade ediyoruz. Çoğalacağımız yere küçülmeye gitmişiz. Elimizde belgeler var bazılarına kelepçe taktığımız günleri göreceğiz. Elimizdeki atom bombası niteliğindeki bilgileri sürecin sonunda kullanacağız. Bizim partimizi başarısızlığa götüren birincisi lider eksikliği, ikincisi FETÖ sızıntıları, üçüncüsü HDP ile işbirliğidir ve en sonunda da kara parayla partide iş görmektir.

"Biz bu çalışmalarla birelerinin büyümesini sağlıyormuşuz"

İhracı istenen bir diğer isim olan İsmet Koçak ise konuşmasında şunları söyledi: