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ensonhaber.com

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İYİ Parti Ankara Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın doktorlarla ilgili eleştirel sorusunu yanıtladı.

İYİ Partili Fakıbaba: "Hekimler nereden nereye geldi"

Fakıbaba'nın "Hekimler nereden nereye geldi" şeklindeki göndermesine Koca, "Özelden kamuya geldi" sözleriyle karşılık verdi. Bakan Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı diyaloğun videosuyla birlikte şu ifadelere yer verdi:

Bakan Koca: "Özelden kamuya dönüş hızlandı"

Bir milletvekili sordu: “Hekim nereeden nereye geldi!” Cevabı şudur: “Özelden kamuya geldi! Beyaz Reformdan sonra, kamudaki uzman hekim sayısında 7.065 artış oldu. Özel sektörde sayı 1.112 azaldı. Özelden kamuya dönüş hızlandı. “Bilmeyen ne bilsin, bilenlere selam olsun.”