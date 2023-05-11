İyi Partililer, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Peygamber soyundan geldiği iddia edilen kitabı dağıttı Muhalefet cephesinin muhafazakar seçmene yönelik hamleleri sürüyor. İstanbul Fatih’teki İyi Parti standında, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Peygamber soyundan geldiği iddialarını içeren bir kitap dağıtıldı.

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Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere günler kaldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına muhalefetin ortak adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu çıkarıldı.

Mutfakta çektiği videolarla sizden biriyim mesajı vermeye çalışan Kemal Kılıçdaroğlu çalışmalarını muhafazakar seçmene yöneltti.

Muhafazakar seçmene yönelik çalışmalar sürüyor

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar seçmene yönelik hamleleri sürüyor.

Anadolu ziyaretlerinde türbelere gitmeyi ihmal etmeyen Kılıçdaroğlu'nun son hamlesi soyuyla ilgili oldu.

Geçtiğimiz aylarda Kemal Kılıçdaroğlu 'baba ocağı' dediği Konya'nın Akşehir ilçesine gitti.

Türbe ziyareti yaptı

Kılıçdaroğlu'nun Akşehir ziyareti kapsamında ilk durağı 'dedem' dediği, ailesinin kökeninin dayandığı Seyyid Mahmud Hayrani Türbesi olmuştu.

Türbede dua eden Kılıçdaroğlu ile ilgili orada soy kütüğüne ilişkin bilgilendirme de yapılmıştı.

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Soy kütüğü hakkında bilgi verildi

Bilgilendirmede Kılıçdaroğlu’nun Konya Akşehirli olduğu, dedesi Seyyid Mahmud Hayrani’nin Kureyşan Ocağı'na mensup olduğu aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun muhafazakar oyları alabilmek için yaptığı hamleler seçimlere günler kala farklı bir boyuta ulaştı.

İyi Partililer kitap dağıttı

İstanbul Fatih’teki İyi Parti standında, Kılıçdaroğlu’nun Peygamber soyundan geldiği iddialarını içeren bir kitap dağıtıldı.

Kitabın isminin ise, "Akşehirli Seyyid Mahmud Hayrani ve Kılıçdaroğlu" olduğu görüldü.