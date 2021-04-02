İyi Parti'nin bir algı tiyatrosu daha bozuldu

İyi Parti'nin bir algı tiyatrosu daha bozuldu

Meral Akşener'e “Ekonomi berbat” diye şikayetlerde bulunan Yüksel Temur’un lüks yaşamı ortaya çıktı.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından bir video paylaştı.

İyi Parti Lideri'nin paylaştığı videoda Konya'da kendisini 22 yıllık bir esnaf olarak tanıtan Yüksel Temur isimli kişi, hükümeti Akşener'e "ekonomi berbat ben açım, bu ülkede Suriyeli bırakma!” diyerek şikayet etti.

Ancak Akşener'in algı için paylaştı videoda kendisine yakınan kişinin gerçek kimliği ortaya çıktı.

LÜKS HAYAT...

Yüksel Temur'un kendi sosyal medya hesabından paylaştığı özel hayatına ait görüntülerde lüks içinde bir yaşama sahip olduğu ortaya çıktı.

İşte o görüntüler;

İyi Parti'nin bir algı tiyatrosu daha bozuldu VİDEO