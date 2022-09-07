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    İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olacak iddiası

    İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olacak iddiası

    Gazeteci Hulki Cevizoğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin il başkanları toplantısında "Altılı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben gösteririm" dediğini söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2022 - 12:03
    • Güncelleme : 07.09.2022 - 12:24
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    Gazeteci Hulki Cevizoğlu, CNN Türk’te Semiha Şahin’in sunduğu Akıl Çemberi programına katıldı.

    Cevizoğlu, İYİ Parti'nin il başkanları toplantısına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "Altılı Masa Yavaş’ı aday göstermezse ben gösteririm"

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ı adaylığı ile ilgili Cevizoğlu "Bu bana gelen bilgiler büyük oranda doğru olduğuna inanıyorum. Eğer yanlış varsa İyi Partililer itiraz etsin. Meral Akşener dedi ki; '6'lı masa Mansur Yavaş'ı aday göstermezse ben tek başıma gösteririm." ifadelerini kullandı.

    İyi Parti'nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olacak iddiası

    'Akşener ve Yavaş adaylık için görüştü'

    İYİ Parti kaynaklarından edindiği bilgileri aktarmaya devam eden Cevizoğlu, Mansur Yavaş ile Meral Akşener arasında adaylık konusunun görüşüldüğünü belirtti.

    İyi Parti'den yalanlama gelmedi

    Cevizoğlu'nun, Mansur Yavaş ile Meral Akşener arasındaki adaylık konusuna ise şu ana kadar İyi Parti'den bir yalanlama gelmedi.

    İyi Parti nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olacak iddiası #1

    "Ortak bir konsensüs olursa aday olurum"

    Cevizoğlu ayrıca, Mansur Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda “Ortak bir konsensüs olursa aday olurum” dediğini iddia etti.

    Hulki Cevizoğlu'nun konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

    "Bana gelen bilginin büyük oranda doğru olduğuna inanıyorum. Teyit etmeye çalıştım ve ettim, o yüzden burada ifade ediyorum. Yanlış varsa İyi Partililer de itiraz edebilir, o da onların hakkıdır. Meral Akşener demiş ki altılı masa Mansur Yavaş’ı aday göstermezse ben tek başıma aday gösteririm."

    İyi Parti nin Cumhurbaşkanı adayı Mansur Yavaş olacak iddiası #2


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