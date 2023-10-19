İyi Parti'nin Düzce adayı Mehmet Keleş'in yeniden gündem olan Passat açıklaması İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Mehmet Keleş'i Düzce adayını duyurdu.. Bu gelişmenin ardından Keleş'in belediye başkanlığı döneminde yaptığı "Passat" açıklamaları sosyal medyada yeniden paylaşılmaya başlandı.

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AA & Ensonhaber

Muhalefette yerel seçim hazırlıkları devam ediyor.

6'lı masayı ikinci kez deviren ve Millet İttifakı'ndan ayrılan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçime kendi adayları ile gireceğini açıklayarak harekete geçti..

Akşener'in bu çıkışından sonra muhalefet cephesinde büyük tartışmalar yaşansa da İyi Parti adaylarını açıklamaya devam ediyor.

Bu kapsamda Akşener, bugün Düzce'deydi..

Düzce adayını duyurdu

İyi Parti Lideri burada, 2004-2009 yılları arasında Düzce Belediye Başkanlığı görevini yerine getiren Mehmet Keleş'i yeniden aday yaptıklarını duyurdu.

Akşener, düzenlenen basın toplantısında partisinin Düzce Belediye Başkan Adayı Mehmet Keleş, Gölyaka Belediye Başkan Adayı Bekir Akbulut ve Akçakoca Belediye Başkan Adayı Behçet Alkan Lokum'u tanıttı.

Mehmet Keleş'in açıklamaları yeniden gündemde

Akşener'in açıklamaları sonrası Mehmet Keleş'in belediye başkanlığı döneminde yaptığı açıklamalar yeniden gündeme geldi.

Keleş, belediye başkanlığı döneminde tüm belediye başkanları gibi kendisinin de 'Audi' marka makam aracına binme hakkı olduğunu söylemişti.

"Herkes Audi ile gelsin, ben Passat mı çekeyim yanlarına"

Keleş, şunları söylemişti: