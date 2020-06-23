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    İyi Parti'nin işsizlik tiyatrosu bozuldu

    İyi Parti'nin işsizlik tiyatrosu bozuldu

    İyi Parti grup toplantısında kürsüye çıkarak işsiz ve ümitsiz olduğunu anlatan gencin, eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşılıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 23.06.2020 - 14:06
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    İyi Parti'nin işsizlik tiyatrosu bozuldu #1

    İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında kameralar karşısına geçti.

    "GENÇLER NE DÜŞÜNÜYOR.."

    Gündemi yorumlayan Akşener, "İşsizlik azalıyor diyenlere inat, gerçekte gençler ne düşünüyor tüm Türkiye  duysun diye sözü ve kürsüyü Serhan'a bırakıyorum." dedi.

    Bu sözlerin ardından Serhan Koray Çiftçi kürsüye çıktı ve işsiz kaldığından ümitsiz olduğundan bahsetti.

    Türkiye'de durumun kötü olduğunu anlatan genç, İyi Partililer tarafından uzun süre alkışlandı.

    İyi Parti'nin işsizlik tiyatrosu bozuldu #2

    İyi Parti'nin işsizlik tiyatrosu bozuldu #3

    İŞTE O FOTOĞRAFLAR

    Bu konuşmanın ardından Serhan Koray Çiftçi'nin lüks mekanlarda eğlence görüntüleri, sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.

    İyi Parti'nin işsizlik tiyatrosu bozuldu #4

    İyi Parti'nin işsizlik tiyatrosu bozuldu #5

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