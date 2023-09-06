İyi Parti'nin İzmir adayı Ümit Özlale çalışmalara başladı Meral Akşener'in İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Ümit Özlale'nin ismini duyurmasının ardından dikkat çeken bir paylaşım geldi. Özlale, seçim turlarına başladığı videoyu yayınlayarak seçim startını verdi.

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Genel seçimlerden hüsranla ayrılan partilerin en başında gelenlerden biri de İyi Parti oldu.

Seçimlerin ardından Meral Akşener'e istifa etmesi yönünde çağrılar gelse de İyi Parti Lideri, partisindeki muhalif isimleri tasfiye ederek yoluna devam etti.

Partisini kurultaya götüren Akşener, tek aday girdiği seçimde bir kez daha genel başkan seçildi.

Akşener açıkladı: Ümit Özlale İzmir için çalışıyor

Önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçim için çalışmalara başlayan Akşener, son yaptığı açıklamada İstanbul ve Ankara dahil 81 ilde kendi adaylarıyla seçime gireceklerini duyurdu.

İyi Parti Lideri, bu ifadelerinin ardından partisinin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı da açıkladı.

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Akşener yaptığı açıklamada, "Mesela İzmir’de 'CHP ceketini assa seçilir' diye bir kanaat var. Ümit Özlale şu an itibariyle çalışıyor. Ve bize 'Ben adayım' dedi. Bugün de ben buradan ilan ediyorum." dedi.

Seçim turlarına başladı: Paylaşım yaptı

Akşener'in ifadeleri sonrası ise gözler İyi Partili Ümit Özlale'ye çevrildi.

Özlale, İzmir için seçim turlarına başladığına yönelik sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Özlale, İzmir'deki saha çalışmalarından karelerin yer aldığı videoya "İzmirVarsaÜmitVar" mesajını ekledi.

Özlale, paylaşımında ayrıca Meral Akşener'i ve İyi Parti Genel Merkezi'ni etiketlemeyi de ihmal etmedi.