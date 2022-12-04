İyi Parti Rize Merkez İlçe Kongresi'nde partililer yumruk yumruğa kavga etti, kongre salonu bir anda karıştı.

Seçimlere kısa bir süre kalmışken siyasi partiler il-ilçe kongrelerini tamamlamaya çalışıyor.

İyi Parti Rize Merkez İlçe 3. Olağan Kongresi İsmail Kahraman Kültür Merkezi’nde bugün gerçekleştirildi.

Yönetim Kurulu üyelerinin istifa etmesi ile başkanlığı düşen Gönül Er ile onun yerine il başkanlığı tarafından atanan İsmail Keskin’in yarıştığı kongrede 384 delegeden 349’u oy kullandı.

Oy kullanma sürecinin sona ermesiyle açılan sandıktan İsmail Keskin’e 162 oy çıkarken, Gönül Er ise delegelerin 187’sinin oyunu alarak yeniden Merkez İlçe Başkanlığı’na seçildi.

Konuşmanın ardından tartışma çıktı, bir anda salon karıştı

Oyların sayılmasının ardından konuşma yapan İsmail Keskin’in konuşmasının ardından salonda bir anda sesler yükselmeye başladı.

Tartışmanın şiddeti arttıkça kavgaya dönüştü ve bir anda salon karıştı.

"Sakin olun"

İyi Parti İl Başkanı Av. Ayşegül Özyanık’ın "Sakin olun" çağrılarına kulak vermeyen salondaki partililer birbirlerine saldırdı.

İHA'nın haberine göre, salonun dışına taşan kavga emniyet güçleri ve diğer partililerce tarafların uzaklaştırılmasıyla sona erdi.

İyi Parti’nin Rize Merkez İlçe Kongresi'nde kavga çıktı VİDEO

Altındağ İlçe Kongresi'nde de kavga çıkmıştı

Geçtiğimiz hafta İyi Parti Altındağ İlçe Başkanlığı'nın 3'üncü Olağan Kongresi'nde de çıkan kavgada parti üyesi Ümit Altun, darbedilerek yaralanmıştı.

İyi Parti Ankara Altındağ kongresinde kavga: 1 yaralı MANŞETİ İÇİN TIKLAYINIZ