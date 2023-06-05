İyi Parti'nin TBMM Başkan adayı Cihan Paçacı oldu İyi Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, partisi tarafından TBMM Başkan adayı gösterildi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkanlık süreci başlıyor.

Milletvekillerinin yemin töreninde Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli, geçici başkanlık görevini üstlenmişti.

TBMM Genel Kurulu, 7 Haziran’da geçici Meclis Başkanı Devlet Bahçeli Başkanlığı’nda toplanacak.

İyi Parti'nin Meclis Başkanı adayı belli oldu

Gizli oylama ile yeni Meclis başkanı seçiminin ilk turu yapılacak.

Bu kapsamda İyi Parti Grup Başkanvekilleri Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta da, TBMM Başkanlığı'na sunduğu dilekçede; İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı'yı TBMM Başkanlığı için aday gösterdi.

Dilekçede, "28. Yasama Dönemi, 1. Devre için TBMM Başkanlığı'na İstanbul Milletvekili Sayın Mustafa Cihan Paçacı'yı aday olarak gösteriyoruz" denildi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıkmıştı

Öte yandan İyi Partili Paçacı, seçim öncesinde CHP lideri ve Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik açıklamalarıyla gündeme gelmişti.

Cihan Paçacı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığına ilişkin sözlerinin ardından İyi Parti’deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti.